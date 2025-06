Estos son los 50 conciertos que animarán las calles el Día de la Música

José C. Castillo

El Norte Valladolid Miércoles, 18 de junio 2025, 12:53 | Actualizado 13:01h. Comenta Compartir

El Día de la Música llenará de ritmo y canciones este sábado, 21 de junio, rincones urbanos del centro y los barrios de Valladolid con medio centenar de conciertos. Las actuaciones comenzarán por la mañana en la plaza de la Universidad y en la plaza del Biólogo José Antonio Valverde. Ya por la tarde, a partir de las 18:00 horas, se retomará la programación con música en las plazas de España, del Portugalete, de Federico Wattenberg, del Campillo, del Salvador, del Everest y de la Danza; en las calles Santiago y Solanilla y en el exterior del Mercado del Val. Todos los conciertos terminarán a las 23:00 horas.

A esta programación en calles y plazas se suman las propuestas del Museo Patio Herreriano y un concierto en el Palacio Real que cuenta con el patrocinio de la Fundación Municipal de Cultura.

Las actuaciones programadas para el Día de la Música en diferentes espacios urbanos son las siguientes:

Plaza de la Universidad

• 11:55h – Zhoe Vall y Héctor Pariente. • 12:35h – Los Sanguíneos. • 13:15h – Sin trastes.

Plaza del Biólogo José Antonio Valverde (Pajarillos)

• 12:00h – El Bloco Feroz.

Plaza de España

• 18:00h - Pilar Castell y José Luis Carrasco.

• 18:50h – Patri Linares.

• 19:40h – Carol Blanco.

• 20:30h – Javier Trovatore.

• 21:20h – Escola Sambulé Batucada.

• 22:10h – El hombre del traje.

Plaza del Portugalete

• 18:00h – Tasty Roots.

• 18:50h – Rosewood.

• 19:40h – Contrabancos.

• 20:30h – Mr. Mushrrom.

• 21:20h – The Diopters.

• 22:10h – Caballero y Las Sonrisas.

Plaza de Federico Wattenberg

• 18:00h – Sergius Black.

• 18:50h – Arevir.

• 19:40h – Binomio Nómada.

• 20:30h – David de Andrés.

• 21:20h – Little Indian Rabbits 4.0.

• 22:10h – KO técniko.

C/Francisco Zarandona (Mercado del Val)

• 18:00h – Ennys.

• 19:00h – Isabel Muñoz.

• 20:00h – Julio Zé.

• 21:00h – Salto Base.

• 22:00h – ChurchillDJ.

C/Solanilla

• 18:00h – Los As.

• 18:50h – Arowana.

• 19:40h – Murdock.

• 20:30h – Camisa de cuadros.

• 21:20h – Señoras que tocan instrumentos (SKTI).

• 22:10h – José Carreño Banda.

Plaza del Salvador

• 18:00h – Los flekis.

• 19:00h – Deseo Blinsen.

• 20:00h – Nati Benavente.

• 21:00h – Flying Cactus.

• 22:00h – El Quartito.

Plaza de la Danza (Vadillos)

• 18:00h – Marc.

• 18:50h – Undercover.

• 19:40h – Ashra.

• 20:30h – Alphas 470.

• 21:20h - Ceseerre.

• 22:10h – Diamantes negros.

Plaza del Campillo

• 18:00h – Neon Nightmares.

• 19:00h – Fracción ddp.

• 20:00h – Finnegan's Dream.

• 21:00h – Pan with The Manteca & The Pimens.

• 22:00h – Cianóticas Perdidas.

Plaza del Everest (Pinar de Jalón)

• 18:00 a 23:00h. Cucumba Hi-Fi.

Calle de Santiago junto a la iglesia de Santiago.

• 12 a 13:30h. Banda de la Escuela Municipal de Música de Valladolid (EMMVa).

Museo Patio Herreriano

• 21:00 h – Severine Beata y Javi Álvarez, Edu Omega e IGOR.

Palacio Real

• 20:15h - Concierto de la Joven Orquesta Sinfónica de Valladolid y la Coral Vallisoletana, con la dirección coral de Sara Rodríguez y la dirección artística y musical de Ernesto Monsalve.