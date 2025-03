Pollán sigue adelante en solitario con las incompatibilidades para atajar dobles retribuciones

Era una muerte anunciada, pero este miércoles se ha certificado la defunción del grupo de trabajo que impulsaron los integrantes de la Mesa de las ... Cortes (Vox, PP y PSOE) para regular las incompatibilidades de los procuradores con dedicación exclusiva y sueldo del Parlamento autonómico con el objetivo de atajar conflictos de intereses entre su actividad pública y una posible actividad privada y casos de doble retribución, hoy totalmente legales.

A diferencia del resto de España, aquí hay barra libre. Desde el PP anunciaron que se desmarcaban de ese grupo al haber impulsado Pollán un informe económico sobre el impacto presupuestario del actual sistema de dietas que perciben más de 50 procuradores 'no profesionales' y sobre el coste que tendría la extensión de sueldos a todo el hemiciclo. En el PSOE, tras esa posición popular, dieron el grupo de trabajo por liquidado. La espoleta de esa regulación de incompatibilidades fue, en noviembre, un informe de los letrados que incidía en que el vacío legal de Castilla y León permitía casos de doble retribución como el de Raúl de la Hoz, exportavoz del PP y eurodiputado actualmente.

Eso se ha constatado este miércoles, cuando Carlos Pollán, presidente de las Cortes, se ha quedado solo tras convocar una reunión del ya fallido grupo de trabajo. El PSOE sí comunicó a Pollán que no asistirían. Desde el PP lo anunciaron en una nota de prensa. El paso anunciado por el dirigente de Vox es que seguirá adelante en solitario con la empresa. Encargará a los letrados de la Cámara una propuesta de regulación de incompatibilidades que incluirá un régimen sancionador y tendrá como base las prohibiciones y requisitos que se establecen en el Congreso de los Diputados.

«Ese régimen le parecía bien en principio a todo el mundo y ahora, no sé por qué cuestión extraña, no es así» Carlos Pollán Presidente de las Cortes

Las fuerzas mayoritarias plantean como alternativa trabajar en una comisión oficial para una reforma del Reglamento de las Cortes para establecer un régimen de incompatibilidades para sus políticos, siendo el de Castilla y León el único parlamento de España que no regula ni controla este aspecto.

Pollán entiende que sigue siendo la vía más ágil el desarrollo a través de la Mesa de las Cortes, que era para lo que se había conformado un grupo con las tres formaciones que se sientan en ese órgano de gobierno parlamentario, con él, la popular Rosa Esteban y el socialista Diego Moreno. «Seguiré trabajando para llevar a la Mesa una resolución para que salga adelante ese régimen que en principio le parece bien a todo el mundo y ahora, no sé por qué cuestión extraña, no es así», ha remarcado el presidente del Parlamento de Castilla y León. «Tenemos información de todos los parlamentos españoles y vamos a hacer algo que han hecho y que tienen todos los parlamentos autonómicos de España... Tomaremos como base, pueden acceder en cualquier momento en la página del Congreso y del Senado, la misma que allí», ha puntualizado Pollán.

Esa será la base en función del informe jurídico que elaboren los letrados de las Cortes. Con un calendario que no admitirá demoras, indican desde el equipo de presidente, para llevar una propuesta próximamente a la Mesa de las Cortes. Y allí, PP y PSOE deberán decidir si regulan las incompatibilidades o mantienen la situación tal cual está, con Castilla y León como único parlamento con esta cuestión sin regular y que describe el hecho de que oficialmente no puedan garantizar que no haya más casos de doble retribución entre parlamentarios con «dedicación exclusiva» a su labor en las Cortes y sueldos que oscilan entre los 95.551 y los 99.871 euros brutos anuales.

Ampliar Votación en el último pleno de las Cortes de Castilla y León. Rubén Cacho-Ical

56 parlamentarios con dietas y kilometraje

El asunto de las incompatibilidades se ha enredado con los sueldos. A eso achacan los populares su desmarque. Las Cortes de Castilla y León mantienen un doble sistema retributivo único actualmente en España, con 25 parlamentarios con dedicación exclusivo y el resto, 56 incluidos el presidente de la Junta y los consejeros que son procuradores, cobrando dietas por asistir a plenos y comisiones. Esa situación implicaría un doble nivel de restricciones en las incompatibilidades, puesto que no se puede exigir igual a un político que recibe un sueldo por dedicación completa que a otro que mantiene por obligación su trabajo y compagina esta ocupación con el escaño.

El portavoz de Vox, David Hierro, remarcó a principios de este mes que veía posible un salario para todos los procuradores recortando sueldos actuales y las subvenciones que reciben los grupos parlamentarios de las Cortes. Pollán ha apuntado este miércoles que cualquier cambio en el sistema de retribución sería para la próxima legislatura, mientras que ha remarcado la urgencia de solventar el vacío legal que existe sobre las incompatibilidades. Subraya que el artículo artículo 31.1 del Reglamento permite hacerlo, de forma ágil, mediante una instrucción a través de la Mesa de las Cortes, instrumento regulador que se ha empleado en ocasiones anteriores.

La posición oficial del PP es que el debate, exclusivamente sobre incompatibilidades, pase a la Comisión de Reglamento, con «luz y taquígrafos» y la participación también de los grupos minoritarios. El PSOE reclamó en noviembre a Pollán que convocara esta comisión.