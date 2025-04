El PSOE de Castilla y León inicia nueva etapa con media revolución en las Cortes

Antonio G. Encinas Valladolid Lunes, 14 de abril 2025, 15:15 Comenta Compartir

La agenda parlamentaria semanal está vacía. No hay reuniones de Mesa, ni Junta de Portavoces, ni comisiones ni plenos. Pero sí hay trabajo interno de ... los grupos políticos, y en el caso del PSOE de Castilla y León eso se ha reflejado en la primera reunión de la nueva dirección del grupo parlamentario. Una cita que inaugura una nueva etapa a medias, con cambios que tienen como objetivo completar la legislatura hasta que se coloquen las urnas y con una revolución a medio hacer. El relevo en la Mesa de las Cortes, en la que resisten los tudanquistas Ana Sánchez y Diego Moreno, no se va a producir porque no salen las cuentas.

