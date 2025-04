El PSOE de Valladolid ganará peso en el grupo parlamentario de las Cortes

El relevo en el grupo parlamentario del PSOE en las Cortes de Castilla y León «aún no está cerrado», insiste Nuria Rubio, vicesecretaria general autonómica. ... Los nombramientos deberán pasar por la Comisión Ejecutiva y ratificar, primero, quiénes formarán la dirección del grupo. Y después, cuándo se producirá la salida de Luis Tudanca como senador autonómico. La agencia Efe había informado este mediodía de que esas decisiones ya están tomadas. Supondrían la incorporación a la primera línea de dos procuradores de Valladolid, Patricia Gómez Urbán, que sería la portavoz en lugar de Tudanca, y Pedro Luis González Reglero, que ocuparía la secretaría del grupo parlamentario y, por tanto, tendría dedicación exclusiva (es decir, sueldo político).

Este es el nombramiento más polémico, con reticencias incluso dentro del propio partido. González Reglero es de los más veteranos del grupo socialista en el hemiciclo, adonde llegó en el año 2011. Eso es lo que le cualifica, principalmente, para el puesto. Sin embargo, su historial de comportamientos en las Cortes incluye algunos episodios bastante feos. Uno sucedió en privado, con un cara a cara con el hoy portavoz de Vox, David Hierro, cuando la única procuradora de la formación era Fátima Pinacho, a la que González Reglero se había referido en un tono despectivo, a entender de Hierro. Otro ocurrió en público, con las cámaras de la Comisión de Empleo e Industria como testigos. En un cruce dialéctico con el popular Jesús Peregrina, ya con los micrófonos apagados y la sesión terminada, acabaron a insultos y con otros miembros de la comisión separándoles. «Ni me abalancé sobre él, ni nada», apuntó entonces González Reglero, que admitía que había sido una actitud «poco edificante, no es buen ejemplo».

González Reglero había llamado a Ana Carlota Amigo, consejera de Ciudadanos, «cortita». En su día también había apodado a Pilar del Olmo en un Pleno «doña Chanel». Las dos consejeras con las que ha confrontado en su trayectoria como procurador sufrieron lo que sus compañeros de hemiciclo han calificado en muchas ocasiones como «tono agresivo». Blanca Delia Negrete (Ciudadanos) presidía aquella Comisión de la gran bronca. «El insulto y la falta de respeto son una constante en sus intervenciones», decía. «Pierde los papeles y creo que se perjudica a sí mismo». Como presidenta de la Comisión, le expulsó en 2020 tras llamarle tres veces al orden por sus faltas de respeto.

González Reglero ha tenido poco protagonismo con Luis Tudanca y tampoco previamente con Óscar López. Desde que comenzó la operación relevo, sin embargo, ha ido ganando presencia en los plenos. Hasta tal punto que ha intervenido en los cuatro últimos (al margen del de política general). Antes de eso, desde junio de 2022 tan solo figuraban cuatro intervenciones.

El PSOE vallisoletano, que presidirá de nuevo el ministro Óscar Puente en cuanto se celebre el congreso provincial, se coloca así en primera línea y, junto con la leonesa Nuria Rubio, marcará en las Cortes los ejes políticos que decida el nuevo secretario general, Carlos Martínez, que no tiene escaño y no podrá participar en los debates parlamentarios hasta que no se celebren elecciones autonómicas, en marzo de 2026. La otra beneficiada de este salto es Patricia Gómez Urbán. Reconocida 'puentista' y 'sanchista', la parlamentaria vallisoletana mantuvo su posición como portavoz adjunta en mitad de la crisis por las primarias del partido en Castilla y León, que sí le costó perder su puesto en el grupo y la dedicación exclusiva a Nuria Rubia, resucitada hoy como el rostro más reconocible de la nueva etapa socialista en las Cortes.

Ampliar Pedro Luis González Reglero y Luis Tudanca, en una rueda de prensa en una imagen de archivo. Rubén Cacho-Ical

El partido no ha confirmado tampoco si estos cambios pasarán por la Ejecutiva este jueves o el viernes, pero en principio se quiere acelerar después del fiasco del relevo abortado en la Mesa de las Cortes. Tampoco parece que tenga mucho sentido ya la continuidad de Luis Tudanca después de haber participado en el Pleno sobre el estado de la comunidad. «No le queda mucho de hacer preguntas», le espetó Mañueco este martes en la sesión de control al Gobierno. Fran Díez, senador por designación autonómica, tendrá que renunciar al puesto. Una vez sucedido esto, el partido que lo propuso -la terna se vota conjunta, pero las sustituciones no- debe decir quién es el candidato a suplirle. Será Luis Tudanca. Un solo voto de los 81 del hemiciclo bastaría para nombrarle. No peligra, por tanto, su nuevo destino. Su lugar lo debería ocupar Eva Ceballos Marroquín, que ocupaba el número 6 de la lista del PSOE por Burgos en las elecciones de 2022.