Y Ana Sánchez apagó el micro

Antonio G. Encinas Valladolid Miércoles, 9 de abril 2025, 15:01

La operación salida se adelantó en las Cortes. Tanto, que ni Alfonso Fernández Mañueco, presidente de la Junta, ni Carlos Pollán, presidente de las Cortes, ... asistieron a la segunda mitad de la sesión matinal. La resaca del debate sobre el estado de la comunidad ha dejado un Pleno prevacacional anodino, insulso y más anecdótico que real. La procuradora vallisoletana del PP Paloma Vallejo proponía un titular, obviamente de parte: «Vox se queda cada vez más solo». Porque los dos díscolos no adscritos, Javier Teira y Ana Rosa Hernando, ya incluso votan contra su ex partido en una moción sobre los menores inmigrantes no acompañados. Pedía Vox que se sometiera a estos inmigrantes a una radiografía de la cresta ilíaca para cerciorarse de su edad. Solo 11 procuradores, los suyos, votaron a favor. 68 votos en contra. Cara de asombro en algún escaño de Vox.

