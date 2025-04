Carlos Martínez se queda sin cambios en la Mesa de las Cortes

Antonio G. Encinas Valladolid Viernes, 4 de abril 2025, 14:10 Comenta Compartir

En dos horas de reunión bastó un minuto, el primero, para zanjar la cuestión que rondaba durante toda la semana al PSOE de Castilla y León ... . «Antes de sentarnos, me ha trasladado que, si se produjeran las vacantes en la Mesa de las Cortes, el PP estaría en disposición de presentar candidatos». Se acabó. Porque además el PSOE de Carlos Martínez no se ha planteado en ningún momento tratar de recabar otros apoyos que le permitieran acometer el relevo de Ana Sánchez y Diego Moreno. «Si no hay abstención por parte del PP no renunciaremos a la Mesa y seguirá todo igual. Ha sido un tema que ha durado 30 segundos. Es un tema que incluso ha sacado él para abordarlo en primer lugar. Si se produjeran las vacantes estaríamos en la obligación de presentar candidaturas, ha dicho», contó el secretario autonómico socialista.

