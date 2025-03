Ana Sánchez dejará de ser vicepresidenta de las Cortes tras el polémico 'micro' abierto

El Norte Valladolid Lunes, 31 de marzo 2025, 14:31 Comenta Compartir

Ana Sánchez dejará de ser vicepresidenta segunda de la Cortes. Así lo ha anunciado este lunes, cinco días después de que un micrófono abierto en el hemiciclo autonómico grabara una conversación con otros tres procuradores con críticas al ministro Óscar Puente y a las primeras decisiones de la nueva Ejecutiva autonómica socialista que dirige Carlos Martínez.

Esa 'pillada', en la que se ironizaba sobre los «lumbreras» y las «neuronas» de la nueva dirección que ha tomado el relevo de la de Luis Tudanca, ha acelerado los cambios de los representantes socialistas en la Mesa de las Cortes. Otro de los participantes en la conversación es Diego Moreno, el secretario segundo de ese órgano de gobierno parlamentario y al que desde el partido también han invitado a renunciar a ese puesto.

«No le tengo apego a la 'titulitis' ni a la 'carguitis'. A mi tierra y a mi gente, mucha. Por tanto, claro que renunciaré» Ana Sánchez Vicepresidenta de las Cortes y procuradora del PSOE

Ana Sánchez ha roto su silencio para avanzar que dejará la Mesa de las Cortes, en unas declaraciones a la Agencia Ical y a la emisora de la Cadena Cope en Zamora en las que ha criticado la gestión que su partido ha efectuado del episodio del micro abierto, tachándola de «desafortunada».

Veterana dirigente con cargo en el partido, fue procuradora en la etapa del castillo de Fuensaldaña y desde entonces ha sido también parlamentaria nacional antes de volver a las Cortes, era la número dos del PSOE de Castilla y León, como secretaria de Organización, en el equipo de Luis Tudanca. «Para mí, lo importante no es estar arriba, sino ser digna de estar. Es ser digna de ser su voz, de representar a los zamoranos. Mi motivación en política siempre ha sido esa y será la misma: defender Zamora y los zamoranos. No le tengo apego a la 'titulitis' ni a la 'carguitis'. A mi tierra y mi gente, mucha. Por tanto, claro que renunciaré», ha remarcado la socialista.

La renuncia a seguir en la Mesa de las Cortes no implica el abandono del hemiciclo, puesto que la zamorana seguirá como procuradora de a pie en la bancada del PSOE. «Nadie en mi partido me ha pedido la dimisión. Me han pedido la renuncia a la Vicepresidencia. Y claro que renuncio. Yo entiendo así la militancia en mi partido como proyecto colectivo y no personalista. Me presenté a las elecciones para representar a los zamoranos, no para ser vicepresidenta, para defender las causas justas y el interés general», señaló. Fuentes del partido señalan que estos días de atrás sí se había trasladado a Sánchez la necesidad de un relevo que se produce en la recta final de la legislatura.