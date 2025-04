El PSOE se enreda con la renuncia en pausa de Ana Sánchez y Diego Moreno

Daniel de la Rosa, secretario de Organización, dijo el miércoles por la noche que esperan un «compromiso público» del presidente Alfonso Fernández Mañueco de facilitar ... el relevo en la Mesa de las Cortes. Esto es, si el PP va a facilitar que las dos plazas que ahora tiene el PSOE (Ana Sánchez y Diego Moreno) van a seguir en manos del PSOE. «No vamos a sentarnos con nadie más que con el PP», llegó a decir. La Comisión Ejecutiva aplazó así los cambios en el grupo parlamentario a después de la reunión del viernes, lo que implica que al menos habrá una referencia a esta cuestión. Aunque matizaba que «lo que va a hacer Carlos Martínez en la reunión es hablar de la política que preocupa a los ciudadanos de castilla y León, no de otras cuestiones»,

Hoy, jueves, el portavoz del PSOE en las Cortes, Luis Tudanca, ha asegurado que en la reunión del viernes no se hablará de eso. «No, no hablaremos de eso. Este no es el objetivo. Cuando uno pierde el tiempo con lo de dentro puede dar la sensación de que no se preocupa de la gente. Y queremos ir a hablar de los problemas y soluciones de Castilla y León». Y casi al mismo tiempo, este jueves, Carlos Martínez, en Soria, advertía de que espera un «sí o un no» por parte de Mañueco. «Esto tiene que ser una parte minúscula de lo que es el apartado de cuestiones importantes que debemos abordar encima de la mesa y se tiene que decidir con un sí o un no, si el PP va a respetar la proporcionalidad de la representación», dijo Carlos Martínez. «No va a ocupar más de un minuto», matizaba después Luis Tudanca.

La situación en el grupo parlamentario socialista es ahora de provisionalidad absoluta y a la espera del movimiento que haga el PP. Que de hecho ya se ha movido. El portavoz, Ricardo Gavilanes, anunciaba que no se pronunciarán hasta que la renuncia de los dos miembros de la Mesa del PSOE sea oficial. Porque el procedimiento es estricto. Los dos deben registrar su renuncia en las Cortes. A partir de ahí, se iniciaría el procedimiento para sustituirlos. Que incluye una votación en la que el PP podría aspirar a hacerse con los dos puestos y tener mayoría en la Mesa, algo que no le ha ocurrido a Alfonso Fernández Mañueco en ningún momento desde 2019, primero por la presencia de Ciudadanos y después por la de Vox.

Este jueves por la mañana, en la reunión de la Mesa, tanto Ana Sánchez como Diego Moreno comparecieron como si fuera un día más. Y Luis Tudanca señalaba que cree que ambos se sentarán en su sitio habitual en el próximo Pleno, la semana que viene. Fuentes de las Cortes explicaban por la mañana que en la Junta de Portavoces se iba a plantear una doble posibilidad de orden del día, con o sin votación. Hasta el último momento se pueden registrar las bajas y forzar la votación. «Aquí no ha habido ninguna renuncia por parte de ningún procurador, no se ha registrado y por tanto no hay vacantes. Nuestra posición es saber si se producen esas renuncias o no, y eso le compete solo al PSOE. Si presentan la renuncia no tenemos inconveniente es que en el pleno se pueda llevar la votación. Pero hasta que no se produzca, poco más podemos manifestar. Son ellos los que tienen que solucionar sus problemas, no trasladarlos al PP, porque nosotros no tenemos problema ninguno, somos un grupo fuerte», espetó Gavilanes.

El PSOE no ha hablado con UPL ni Soria ¡Ya!, que serían decisivos en una votación

Ahora mismo las cuentas solo le salen al PSOE si consigue el apoyo de UPL, Soria ¡Ya!, Unidas Podemos y Francisco Igea o Por Ávila, al menos. En Vox ya han dejado claro que apoyarán a su propio candidato aunque no tenga posibilidades reales de salir elegido. Eso deja al PP con 3 votos seguros. En Vox dan por hecho que los dos díscolos, Ana Rosa Hernando y Javier Teira, expulsados de su grupo parlamentario, votarían al candidato del PP. Eso suma 33 para el PP, 11 para Vox y 28 seguros para el PSOE. Quedan 3 de Soria ¡Ya!, 3 de UPL, 1 de Unidas Podemos, el de Francisco Igea y 1 de Por Ávila. El PSOE necesitaría seis votos al menos para garantizarse que mantiene los dos puestos en la Mesa de las Cortes.

¿Y qué dicen los demás grupos? Ángel Ceña, de Soria ¡Ya!, declaraba que «los votos del grupo parlamentario Soria ¡Ya!-UPL adquieren mucha relevancia y hasta ahora nadie del PP o PSOE se ha puesto en contacto», informa Isabel Villarroel.

Esto, además, incide directamente en los cambios del grupo parlamentario socialista. Si Ana Sánchez y Diego Moreno salen, Carlos Martínez dispondría de siete plazas para conformar su propio equipo. Esto es, dos en la Mesa, cuatro portavoces adjuntos y, en un tiempo razonable, la Portavocía que ahora ocupa Luis Tudanca, cuyo futuro está en la plaza de senador autonómico que ahora ostenta Fran Díaz. Si no lo hacen, tendría solo cuatro más, a futuro, la de Tudanca. Esto puede enrarecer aún más un ambiente que ya lo estaba antes. Luis Tudanca, durante su comparecencia, aprovechó para reivindicar a los suyos, aunque metiera en el elenco a las dos procuradoras que han apoyado su relevo, auspiciado por Ferraz, Nuria Rubio y Patricia Gómez. «Quiero lanzar un mensaje de respeto a quienes han trabajado conmigo durante todo este tiempo. Creo que Ana Sánchez, Diego Moreno, Alicia Palomo, José Luis Vázquez -los cuatro involucrados de un modo u otro en el incidente del micro abierto- Rosa Rubio, Nuria Rubio y Patricia Gómez Urbán, que han estado en mis equipos y en mi grupo parlamentario, han hecho una magnífica labor y se merecen el respeto de esta comunidad autónoma». Consideró que el error del micro «no le quita un ápice a su trayectoria» y recordó que han conseguido junto a él «los mejores resultados del PSOE de Castilla y León».