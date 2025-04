Carlos Martínez resta importancia a la modificación de la mesa de las Cortes

El secretario autonómico del PSOE, Carlos Martínez, se reunirá mañana con Alfonso Fernández Mañueco en la ronda de citas con todos los partidos que mantiene ... el presidente. Entre otros temas se tratará la renovación de la mesa de las Cortes, Carlos Martínez, tratará de arrancarle un compromiso público de que mantendrá la proporcionalidad actual de cada formación. Si es así, el socialista registrará las dimisiones presentadas por Ana Sánchez y Diego Moreno tras las captadas por un micrófono abierto la semana pasada, y presentará a las dos nuevas candidatas.

Martínez insiste en que hay cuestiones más importantes para los ciudadanos que tratar en la reunión con el presidente, lo demás se resuelve con un sí o un no. «Yo creo que si ponemos el foco de la reunión de mañana precisamente en la sustitución del equipo o del grupo parlamentario del Partido Socialista, estaremos haciendo un flaco favor a la sociedad de Castilla y León. Y por tanto, lo importante de la reunión de mañana tiene que ser otra serie de cuestiones que tenemos que abordar. Hoy estamos viendo cómo los aranceles de la automoción y de la agricultura son una realidad ya para nuestros agricultores, para nuestros ganaderos y para más de 11.000 trabajadores y trabajadoras que viven del sector de la automoción; vamos a tener que desarrollar un plan de contingencia que de alguna forma venga a cubrir este nivel de afección que van a tener estas políticas arancelarias que están imponiendo desde Estados Unidos».

Carlos Martínez indica que «la organización de la Mesa tiene que ser una parte minúscula, absolutamente minúscula, de lo que es el apartado de cuestiones importantes que tenemos que abordar, y que se va a decidir con un sí o un no. Si el Partido Popular va a respetar la proporcionalidad del respaldo ciudadano que tiene hoy por hoy en las urnas el PSOE con esa recíproca representatividad dentro de la mesa de las Cortes, o si el Partido Popular se ha valencianizado, nos lo dice con un 'no' y nosotros mantendremos la estructura igual para no poner en riesgo precisamente esa representación».

Recuerda el soriano que existen tres parámetros, «uno es la Ejecutiva Autonómica que ha salido del Congreso de Palencia, recién estrenada, apenas 45 días, y vamos a ver si el devenir nos hace realizar modificaciones en la estructura que no es algo que tengamos ahora mismo en mente, ni en el corto ni en el medio plazo, aunque pudiera surgir cualquier cosa en cualquier momento». Y luego las asignaturas pendientes en este proceso de renovación que tiene que culminar «primero con el Congreso Autonómico, después con los Congresos Provinciales y luego con las modificaciones que pudiera haber dentro del grupo parlamentario y, dentro de ese grupo, en la dirección. Todo, al estar interconectado, tiene que llevar su proceso, debe tener su procedimiento y es en lo que estamos».

Soria ¡Ya!, abierta a negociar con PP y PSOE

En caso de que se produjera una votación para elegir a los nuevos miembros de la mesa de las Cortes, los pronunciamientos de los partidos minoritarios podrían ser calves. Desde Soria ¡Ya!, el portavoz Ángel Ceña confirma que a estas horas nadie le ha llamado para preguntarle. «Los votos del grupo parlamentario Unión del Pueblo Leonés-Soria ¡Ya! adquieren mucha relevancia y hasta ahora nadie, ni el Partido Popular, ni el Partido Socialista se ha puesto en contacto ni con nosotros ni con la Unión del Pueblo Leonés. Por supuesto que antes de tener una postura, nos gustaría poder hablar con los líderes de los dos grandes partidos para plantear los problemas que tiene Soria».

Ceña anuncia que no están cerrados apoyar una posible candidatura socialista en la Mesa, «pero para eso tendríamos que tener una reunión al máximo nivel con el secretario general del Partido Socialista en Castilla y León y hablar sobre los problemas que tiene Soria. Y, por supuesto, llegar a un acuerdo, porque nuestra estrategia siempre ha sido de mano tendida al resto de fuerzas políticas y hasta ahora lo hemos demostrado»