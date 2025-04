Diego Moreno (PSOE) anuncia su renuncia a la Mesa de las Cortes

Los cambios previstos por la nueva dirección del PSOE de Castilla y León empiezan a tomar forma. Si el lunes Ana Sánchez, ex número 2, anunciaba su próxima renuncia ... al puesto de vicepresidenta segunda de la Mesa de las Cortes, hoy se sumaba su compañero Diego Moreno, secretario del mismo órgano. Es el primer paso. Después, ambos deberán presentar su renuncia oficialmente en las Cortes de Castilla y León. Y a continuación deberá votarse, en el próximo Pleno, su sustitución. Algo para lo que el PSOE debe tener el beneplácito de PP y Vox de mantener la cuota socialista en la Mesa, para que no ocurra lo que ha pasado en la Comunidad Valenciana, en la que PP y Vox han aprovechado la marcha de la vicepresidenta, Gabriela Bravo, para imponerse en la votación y dejar sin representación a los socialistas por primera vez en la historia.

Diego Moreno ha lamentado en su despedida, hecha pública con un comunicado en Twitter, que se haya entremezclado esta situación, que estaba prevista de antemano, con lo ocurrido el pasado miércoles, cuando un micro abierto captó una conversación en la que Ana Sánchez, Alicia Palomo, José Luis Vázquez y él conversaban sobre cuestiones y se introducían, especialmente por parte de Ana Sánchez y José Luis Vázquez, críticas a la nueva Ejecutiva autonómica y al ministro Óscar Puente. «Exijo que no se pongan en mi boca palabras que no he pronunciado. Parece una exigencia muy básica, pero, durante los últimos días, algunos medios de comunicación han afirmado, directa o indirectamente, que tomé parte en esa conversación privada que, accidentalmente, quedó registrada en el hemiciclo de las Cortes. Como se puede comprobar en la grabación esto no es cierto. Por eso, pido públicamente a los medios de comunicación que incurrieron en este error, que rectifiquen de inmediato por haber difundido una información falsa, que distorsiona mi imagen pública», escribe el procurador socialista.

Moreno explica que seguirá como procurador raso hasta que finalice la legislatura. Desde la dirección del PSOE de Castilla y León eso no se ha puesto en duda en ningún momento. Pasará a cobrar dietas por asistencia a plenos y comisiones y sin dedicación exclusiva. Moreno sí advierte de que no entendería su salida por motivos disciplinarios. «Lo más grave que hemos estado leyendo y escuchando, estos días, es que se deslicen medidas disciplinarias a consecuencia de la citada conversación», señala.

«Desconozco el motivo de mi destitución puesto que no se me ha comunicado, pero, dado lo expuesto, plantearlo desde una perspectiva sancionadora es absolutamente inaceptable. El PSOE siempre ha sido un partido plural, en el que han cohabitado diferentes corrientes de pensamiento y en el que, de forma habitual, se han escenificado las diferencias, como un elemento enriquecedor que lo fortalece y lo acerca a la sociedad a la que representa», añade.

Lo cierto es que no se produce una destitución como tal porque es el miembro de la Mesa el que debe presentar su renuncia. Y también es cierto que este relevo en los cargos institucionales se ha dado otras veces cuando los socialistas han cambiado de Ejecutiva a mitad de legislatura.

Con Carlos Martínez aún en la Alcaldía de Soria y sin puesto de procurador, al nuevo jefe de la oposición (28 escaños, más que los que suman Vox, los dos no adscritos, UPL, Soria ¡Ya!, Unidas Podemos, Por Ávila y Francisco Igea) le falta una voz propia en las Cortes. Eso hace que impulse un relevo en la Mesa, donde entrará con seguridad Nuria Rubio, la nueva número 2 del partido, y en las portavocías.

A pesar de esto, Diego Moreno hace una última defensa de sus compañeros relevados, entre los que se encuentran los otros tres implicados en el asunto del micro abierto. «Ana Sánchez, José Luis Vázquez y Alicia Palomo son tres de los mejores parlamentarios con los que cuenta el grupo socialista en la actualidad y, en mi opinión, sería un tremendo error separarlos de sus actuales responsabilidades».