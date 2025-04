El 'Trumpazo' arancelario ocupa el Pleno de las Cortes de Castilla y León

Mañueco puso al PSOE ante el espejo cóncavo que le devolvía la imagen deformada de Junts y un nuevo pacto con el Gobierno. El PSOE ... le devolvió la jugada con otro espejo que le devolvía a su pasado con Vox, ese partido aliado de Trump pero que ahora reniega de los aranceles de Trump mientras culpa de los aranceles a la Unión Europea. Entonces Vox sacó su propio espejo para devolverle a Mañueco su imagen convertido en un sanchista de nuevo cuño porque, dicen, gobierna igual que Sánchez, sin presentar presupuestos y en minoría. Y así, con un juego de espejos que se basa en ofrecer la imagen deformada del rival para que se le vean las arrugas, discurrió el primer Pleno sosete desde hace mucho tiempo. Tan insulso se preveía que ni había público en la tribuna alta ni lleno en la zona que ocupan periodistas y asesores.

Después del denso debate sobre el estado de la comunidad y sus lanzamientos de gurruño y sus micros abiertos, este se avecinaba como el Pleno oxigenador. Aunque para el PSOE tenía un poco de culminación del espectáculo de guerra interna de las últimas semanas. Allá que se subieron Ana Sánchez y Diego Moreno, vicepresidenta segunda y secretario primero de la Mesa de las Cortes, a su puesto, entre bromas con Carlos Pollán (Vox) y Francisco Vázquez (PP), que no dejaron pasar la ocasión del chascarrillo. De portavoz, de nuevo Tudanca, que se llevó una de esas contestaciones áridas que de cuando en vez suelta Mañueco: «Le queda poco de hacer preguntas», le dijo. Y junto a él, el equipo ya amortizado de portavoces adjuntos. Probablemente esta semana, aventuraron fuentes socialistas, se produzca el relevo en la dirección del grupo parlamentario. Y a partir de ese momento cobrarán relevancia las nuevas caras del equipo de Carlos Martínez, secretario general ausente del hemiciclo.

Tudanca preguntó por los aranceles y por las medidas de la Junta en contraposición a la propuesta del Gobierno de destinar 14.100 millones. Mañueco sacó ahí el espejo de Junts. «Junts acaba de anunciar un pacto con el Gobierno para que el 25% de las ayudas de los aranceles vaya a sus socios separatistas», le dijo. «La señora Ayuso corrió a aplaudir cuando ganó Trump», replicó Tudanca. «Ustedes son de tirar del argumentario que les prepara Ferraz y son sumisos a Sánchez, espero que ese acuerdo no sea realidad», contestó Mañueco. El socialista tiró de regla de tres. Si Cataluña debe recibir el 25% de las ayudas porque supone el 25% de las exportaciones afectadas por los aranceles, Castilla y León debería recibir un 5%. Y la Junta, dijo, debería hacer el mismo esfuerzo: 700 millones de euros.

Mañueco incluso presumió de haber propuesto la reunión con los agentes sociales, fuerzas políticas y ayuntamientos por los aranceles, y Tudanca replicó que esa idea no fue suya, sino de su secretario general, Carlos Martínez, que para eso se la presentó en la reunión que mantuvieron el otro día. Y el propio PSOE remitió las declaraciones de entonces de Martínez a modo de prueba: «Hemos ofrecido un pacto en defensa del empleo y del sector productivo de Castilla y León», dijo tras anunciar que habían llegado a un acuerdo «importante para trasladar una unidad de criterio y una mesa de diálogo abierta» para hacer frente a los aranceles.

Aranceles que llevaron a un nuevo duelo de espejos entre PP y Vox. Mañueco, después de la escena del gurruño, calificó la actitud de sus ex socios como «papelón». «Hace usted el papelón», le dijo a David Hierro, «faltando a reuniones, son los únicos que han faltado y habla hoy de consenso, después de que han tenido tres oportunidades» y no han acudido, acusó el presidente de la Junta. «No vinieron porque no querían hablar de los aranceles».

Ampliar Minuto de silencio por los mineros fallecidos. Rodrigo Jiménez Un homenaje reivindicativo a los mineros fallecidos Los portavoces de los grupos parlamentarios firmaron una declaración institucional por los mineros fallecidos en la mina de Cerredo. «Amadeo, Jorge, Rubén, David e Iván, naturales de Laciana y El Bierzo», decía el texto, con ese afán de mostrar que los fallecidos nunca son números, sino vidas. «Dejaron aquí familias destrozadas, amigos rotos por el dolor, y a un pueblo que aún hoy no encuentra palabras para nombrar su tristeza», leyó Pollán. Sin embargo, el texto fue más allá de una simple expresión de condolencia. Primero, por exigir «más para quienes más lo necesitan», en relación a la empobrecida zona del territorio en la que se produjo el trágico suceso. Y después, porque las Cortes instaron a «investigar en profundidad las causas del accidente», a que «se depuren responsabilidades si las hubiera, y que se actúe con contundencia para garantizar que hechos como este no vuelvan a repetirse jamás».

Hierro, desde hace ya algunos plenos, opta por mostrar a Mañueco el reflejo nacional del PP. De esos discursos en los que los dirigentes populares echan en cara a Pedro Sánchez que gobierne en minoría, sin apoyos claros, sin presentar presupuestos… «Es complicado diferenciar su forma de gobernar, señor Mañueco, de la de Pedro Sánchez», fue la andanada a modo de conclusión que lanzó el portavoz de Vox.

Llega la Semana Santa. Tras ella, hasta el parón veraniego en las Cortes, habrá cinco plenos más. En el próximo, probablemente, se estabilice la situación en la bancada socialista, aunque Ana Sánchez y Diego Moreno ya saben que no se bajarán de la Mesa de las Cortes igual que Carlos Martínez, aunque lo pida, sabe que no habrá elecciones anticipadas. Serán debates para calibrar el impacto del 'Trumpazo' arancelario. Y tras el verano, con las urnas a la vuelta de la esquina, la precampaña será una realidad. En un fin de año que será extraño, si Pedro Pascual (Por Ávila) acertó al consultar al oráculo escondido en el espejo que le mostró a Mañueco: «Hemos vivido un debate [sobre el estado de la comunidad] inédito, con un Gobierno en minoría y con un presupuesto prorrogado». Y concluyó: «Y sin visos de un nuevo presupuesto [para 2026]».