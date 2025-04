El PSOE vuelve a pedir elecciones ante un «Gobierno que ha bajado los brazos» en Castilla y León

El Norte Palencia Sábado, 5 de abril 2025, 16:14 Comenta Compartir

El secretario general del PSOE en Castilla y León, Carlos Martínez, volvió a pedir hoy en Palencia «elecciones lo antes posible» ante lo que consideró un «Gobierno que ha bajado los brazos» y se necesita «un revulsivo» para no perder oportunidades de inversión tanto europeas como estatales en la comunidad. Martínez, en declaraciones recogidas por Ical antes de clausurar en Barruelo de Santullán el 15 Congreso del PSOE de Palencia, arremetió contra la falta de planificación pública de la Junta para prestar los servicios en el territorio, en especial en el mundo rural, y la inacción que puede dejar pasar la oportunidad de inversiones y que «no se corrigen desde el diván».

Un día después de su reunión con el presidente de la Junta, lamentó que solo se plasmaran tres acuerdos a propuesta de su partido, pero que mantuviera «silencio» en propuestas recogidas en el decálogo que le presentó como la aprobación de los presupuestos, una ley de reto demográfico, el refuerzo de la educación o ampliar el parque de vivienda pública.

«No cogió el guante», lamentó el socialista, que, ante lo que percibió como inacción, manifestó que «lo único que le volvemos a pedir es el adelanto electoral lo antes posibles», que planteó como «un revulsivo» para no dejar pasar oportunidades para la comunidad y sus ciudadanos.

Carlos Martínez sostuvo en Palencia que los únicos acuerdos fueron propuesta suya y no del presidente, donde citó el pacto para aprobar la nueva ley contra la violencia de género, la unión sin fisuras como comunidad en contra de los aranceles por su impacto en el sector productivo de Castilla y León y aprovechar los fondos que van a llegar en materia de defensa y seguridad. «Nos jugamos mucho, no podemos estar de brazos cruzados», recalcó, convencido de que el Gobierno de Fernández Mañueco «ha bajado los brazos» y tiene «escaso interés en los problemas de los ciudadanos», donde introdujo, entre otros asuntos, el silencio mantenido cuando le pidió aprobar unos presupuestos, si no para este año, sí para 2026.

En Barruelo de Santullán, localidad minera, se detuvo en problemas que han llevado a la despoblación, como el cierre de las explotaciones pero también los servicios públicos, donde advirtió el tiempo de casi una hora para acudir al centro de salud, por lo que se refirió a la necesidad de una planificación de los servicios bajo el principio de territorio 30 minutos.

Por último, rechazó calificar de crisis las diferencias de criterio «magnificadas» que vertieron algunos cargos recogidas en el microfono abierto en el hemiciclo de las Cortes y añadió que se está en diálogo permanente en relación a cambios en la dirección del Grupo Parlamentario, sin que hasta la fecha haya una decisión tomada.

Por su parte, el secretario de Organización del PSOE en Castilla y León, Daniel de la Rosa, avanzó que en cuanto se cierre la celebración de los congresos provinciales los socialistas empiezan la campaña electoral porque no saben cuando «va a apretar el botón» el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, si en un año o en unos meses.

De la Rosa trasladó este mensaje a los militantes y cargos socialistas durante su intervención en el 15 Congreso del PSOE de Palencia donde defendió que, tras el rearme del partido con el proceso de renovación interna, se abre un periodo de conferencias en las nueve provincias con la estrategia puesta en las próximas elecciones autonómicas.

Aunque el presidente de la Junta insiste en que va a agotar la legislatura, el dirigente socialista sostuvo ante sus compañeros que el partido tiene que estar preparados porque realmente no saben si los comicios serán en un año o en unos meses, en una tarea en la que solicitó la ayuda y la reactivación de alcaldes y concejales.

«Hagamos del proyecto autonómico un gran proyecto municipal, local, bajemos al terreno de juego donde sabemos ganar partidos, pero no podemos hacerlo solos», arengó De la Rosa, quien reivindicó el proyecto iniciado por Carlos Martínez desde el municipalismo al autonomismo.

Así, incidió que el rearme del partido se realiza desde el protagonismo de alcaldes y concejales de todos los municipios de la comunidad, que serán su «ejército», y con los que aseguró que se va a reunir el secretario general autonómico en los próximos meses. «Queremos hacer una política a la medida de cada pueblo, comarca y provincia», aseguró, convencido de que la campaña electoral «se va a librar en cada plaza y cada municipio», por lo que apeló a la ayuda de todos para conseguir no solo ganar, como ocurrió en mayo de 2019, sino gobernar.

De la Rosa subrayó «la fustración» tanto de Miriam Andrés cuando no pudo ser alcaldesa de Palencia en 2019 como de él mismo después de recibir más apoyo en las urnas en mayo de 2023 y ver cómo el pacto de PP-Vox le sacó de la Alcaldía de Burgos, de manera que insistió a que eso «no vuelva a ocurrir», recoge Ical.