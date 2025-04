Igea le brinda el epitafio a Tudanca: «Usted pudo ser presidente de la Junta»

Era la primera intervención de la mañana y Francisco Igea se dirigió, en el último instante, a Luis Tudanca, aún hoy portavoz de los socialistas. « ... Señor Tudanca, usted debió de ser presidente de la Junta de Castilla y León. Usted ganó las elecciones». Por primera vez en dos legislaturas, en seis años, Francisco Igea recibió los aplausos de la bancada socialista. Lo que no recibió fue el perdón, si es que lo buscaba. «Tiene razón», decía Tudanca al final de la jornada, mientras esperaba a arreglar los papeles que le convertirán en senador para que pueda acudir al próximo Pleno de la Cámara Alta, el 6 de mayo. «Lo esperaba tanta gente que nos hicieron ganar las elecciones. Tanta que incluso su propio partido había prometido que propiciaría el cambio, la regeneración… Todas esas cosas. Pero creo que los remordimientos o los perdones nadie me los debe a mí, sino a los castellanos y leoneses, a los que se negó esa oportunidad de cambio, de regeneración, de ilusión, de esperanza».

Una regeneración que Tudanca cree «inevitable» y, además, «bueno». Porque en su despedida el portavoz socialista no recibió ni una buena palabra ni un buen gesto por parte del PP. No solo Mañueco, en su intervención del martes, fue seco y duro y arremetió contra Tudanca y contra Sánchez como en cualquier otro Pleno. Es que además en la votación todo el PP en bloque escribió en sus papeletas un «no», lo que provocó 31 votos nulos en una votación en la que solo había dos opciones, o marcar con una cruz la casilla junto al nombre «Luis Tudanca Fernández» o dejarla en blanco. «En este Pleno, incluso en mi despedida, todo el mundo ha podido ver lo necesario que es un cambio en las formas, en el fondo e incluso en los sentimientos, en la empatía y en la sensibilidad», dijo el nuevo senador por designación autonómica.

Ampliar Carlos Pollán (Vox), presidente de las Cortes, despide a Luis Tudanca tras el Pleno. M Chacón-Ical

Con todo, Tudanca recibió 32 votos. Los 28 de su partido más, seguros, el de Francisco Igea y el de Pablo Fernández (Unidas Podemos), que habían anunciado su apoyo. Como el voto es secreto, con papeleta y en urna, aún faltan dos por destaparse. Lo que sí parece es que esta vez, a diferencia de lo ocurrido con Óscar López, antecesor socialista en estas lides, la bancada del PSOE esquivó el esperpento de no votar unánimemente al que ha sido su portavoz durante diez años.

Francisco Igea se abrazaba con Luis Tudanca tras el primer intercambio matinal cuando entraban al hemiciclo todos los consejeros del Gobierno autonómico, Mañueco incluido. Los consejeros habían celebrado anticipadamente el Consejo de Gobierno de los jueves, dado que esta semana cae en 1 de mayo, festivo. No escucharían el final de la intervención del ex de Ciudadanos. «Hace ya mil años salía de Burgos el Cid a caballo y la gente se asomaba a la venta ay decía qué buen vasallo si hubiese buen señor. Ya había por entonces un rey Alfonso traidor en estas tierras, Espero que en su viaje al no destierro, no creo que sea un destierro, le vaya todo lo mejor posible y se le olviden algunas cosas de las que yo soy responsable y sobre todo la miseria de quien ayer no fue capaz de despedirse como merece a quien se ha dedicado diez años al trabajo parlamentario», le dijo el que fuera vicepresidente de la Junta y látigo de la oposición socialista y del Gobierno central en la anterior legislatura, hasta que duró el pacto con el PP.

El próximo Pleno será Patricia Gómez Urbán quien interpele al presidente de la Junta en la sesión de control al Gobierno. Una función que cambia de cara por primera vez en una década. A su lado, Pedro Luis González ocupará el asiento de número 2 como secretario del grupo y Nuria Rubio, número 3 en las Cortes pero número 2 en la estructura orgánica del partido en Castilla y León como vicesecretaria de Carlos Martínez. Ya en el Pleno, en las preguntas orales, se ha escenificado ese cambio. Han preguntado al Gobierno, salvo Patricia Gómez -su turno quedó para el aún portavoz Tudanca-, Nuria Rubio, Laura Pelegrina, Pedro Luis González, Fernando Pablos, Consolación Pablos, Javier Campos y Virginia Jiménez. Es decir, toda la dirección del grupo parlamentario.

Ampliar Pablo Fernández, durante una rueda de prensa este jueves en las Cortes. Ical El show de Pablo Fernández en la votación Salió a votar con los auriculares puestos y el móvil en la mano. Pablo Fernández, de Unidas Podemos, había hablado en una rueda de prensa durante la mañana de la necesidad de intervenir las empresas eléctricas de forma «urgente» para obtener los datos y la información necesaria que permita conocer las causas y los detalles del apagón registrado el lunes, informa Ical. Cuando comenzó la votación, por llamamiento, en urna y con papeleta, esperaba a comenzar una entrevista en directo, o eso parecía. Al intentar salir del hemiciclo las puertas estaban cerradas, como es preceptivo cuando hay una votación en marcha. Visto esto, decidió volver a su escaño y siguió con la conversación en voz alta, lo que motivó que muchos procuradores comenzaran a hacer gestos para que guardara silencio. Una situación que duró un par de minutos mientras desde la Mesa se continuaba con la llamada a los procuradores por orden alfabético. Carlos Pollán, presidente de las Cortes, le conminó a salir y, ante su respuesta de que no podía abandonar el hemiciclo, le pidió que se retirara al pasillo de acceso, donde el sonido queda más mitigado. Algo que finalmente hizo el portavoz de Unidas Podemos.

Hace un año, en un Pleno ordinario, esa labor recayó, además de en Luis Tudanca, en Ana Sánchez, Patricia Gómez, Alicia Palomo, Yolanda Sacristán, Jesús Puente, Consolación Pablos y Virginia Jiménez. Un habitual de las preguntas de control, José Luis Vázquez, se sienta hoy en segunda fila. «Gracias, Luis», le dijo el procurador segoviano a su ex jefe de filas después de una intervención este jueves. «Trabajaremos para que Carlos Martínez sea presidente de la Junta de Castilla y León», había añadido como colofón. Alicia Palomo, la otra socialista desbancada de la primera línea, se ubica en la última fila ahora.

Ampliar La Mesa de las Cortes, con el letrado mayor, realiza el recuento de las papeletas. Miriam Chacón-Ical

De los diez años de tudanquismo quedan como reservorio los dos miembros de la Mesa de las Cortes, Ana Sánchez y Diego Moreno. Y de la nueva etapa, la de Carlos Martínez, un equipo que tiene fecha de caducidad: enero de 2026. En ese momento comenzará la carrera para confeccionar las listas electorales en cada provincia y se sabrá cuántos de los que hoy están siguen contando con la confianza del secretario autonómico recién nombrado y próximo portavoz, si no sucede nada raro, en la XII legislatura de las Cortes de Castilla y León.