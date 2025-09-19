Santiago Aparicio (Soria, 1956) acaba de iniciar su cuarto mandato como presidente de la Confederación de Organizaciones Empresariales (CEOE) de Castilla y León. Viudo y ... padre de dos hijos, el máximo responsable de la patronal de la comunidad lleva el comercio en los genes –es la cuarta generación que se dedica a este negocio por la rama paterna y la tercera por la materna–, una actividad que desarrolla en su ciudad natal y que compatibiliza con su participación en una empresa fotovoltaica desde hace dos décadas.

–Ha sido elegido por aclamación.

–Sí, porque era la única candidatura y los estatutos dicen que cuando solo hay una se elige así, aunque si algún miembro de la Asamblea pide votar para ver el apoyo que tiene hay que hacerlo. Pero no hizo falta porque nadie hizo uso de ello.

–¿Cómo valora ese respaldo?

-Muy positivamente, porque es el apoyo de las nueve provincias y de todas las organizaciones sectoriales. Eso es importante y quiere decir que vamos todos de la mano siendo una tarea difícil, porque somos nueve provincias y muchas de ellas tienen muy poco que ver entre sí, e incluso dentro de ellas hay intereses diferentes. Esta es una autonomía muy compleja y hay que tener mucha paciencia y mucha mano izquierda para poder aunar voluntades.

–¿Por qué decidió adelantar las elecciones?

–Por un lado, no quería que estuviera el runrún de las elecciones en la calle más de seis meses. Y por otro tenía que haber elecciones autonómicas en Castilla y León y quién sabe si a nivel nacional. Para evitar que se pudieran solapar y para ir con el nuevo curso económico decidimos convocar elecciones, y creo que ha sido un acierto.

–Lleva desde 2012 en el cargo. ¿Esta es la última vez que lo asume?

–En teoría tendría que ser la última vez. Hay gente muy dotada dentro de la Junta Directiva y de la Asamblea que lo puede hacer mejor que yo, y espero que llegado el momento haya otra persona que me sustituya.

–Se ha comprometido a trabajar «por y para los empresarios de Castilla y León». ¿En qué se va a traducir eso?

–Voy a defender por encima de todo los intereses de los empresarios de Castilla y León, aunque tengan intereses muy diversos. Vamos a tener que hablar mucho, como hemos hecho estos últimos años, para intentar llegar a acuerdos que vayan en beneficio de todos.

–¿Los empresarios tienen mala prensa?

–Yo creo que no. Hace poco salía una encuesta a gente de la calle y valoraban muy bien al empresario, porque era la persona que creaba inversión y puestos de trabajo.

Escasez de personal

–A menudo aluden a la falta de personal, en especial en sectores como la construcción o el transporte, como un obstáculo para crecer. ¿Tiene alguna receta para solucionarlo?

–Cada uno está tratando de solucionar sus problemas a nivel particular, porque no hay una ayuda ni una visión clara por parte del Ejecutivo. Se ralentizan mucho los procesos de legalización de los trabajadores extranjeros, cuando lo que hay que hacer es ver las necesidades de cada sector y tratar de coordinar su llegada con diferentes países. En España abusamos del engorro administrativo, del papeleo, del cumplimiento de normativas que muchas veces son absurdas. En CEOE estamos estudiando otra posibilidad, a ver si la podemos dar forma y la podemos presentar al Gobierno.

–Es una solución que mira a la inmigración, pero ¿el problema de las vacantes existiría si las condiciones fueran mejores?

–Estoy totalmente convencido de que en los próximos años vamos a depender de los trabajadores extranjeros. Si podemos llegar a un acuerdo para su contratación va a ser posible que vengan y que empiecen a cubrir las pensiones del futuro a los españoles. Ahora mismo es muy difícil que con los trabajadores que tenemos en España se puedan llegar a cubrir.

–¿No cree que los nacionales no quieren determinados puestos porque el sueldo o el horario son peores?

–No, no. Ha cambiado mucho la situación. Los horarios están negociados con los sindicatos en los convenios colectivos. Lo hemos dicho siempre, todo el tema laboral se tiene que negociar en el convenio colectivo que cada sector tiene en cada provincia, o a nivel regional o nacional. Y ha habido acuerdos en materia salarial y de horas. Pero hay sectores que no se pueden comparar, por ejemplo los servicios y la industria, que tiene puestos más cualificados y mejores sueldos. Nadie puede aspirar a que tengamos todos los mismos sueldos, hay sectores y sectores.

–Se lo preguntaba también porque en Castilla y León el salario es el 11% inferior a la media.

–Bueno, y en otros temas estamos muy por encima. Como decía, no podemos aspirar todos a tener los mismos salarios ni a trabajar las mismas horas. Depende de tu cualificación, depende del empleo, depende de muchos temas que al final el salario salga un poquito más bajo. También es mucho más caro vivir en Madrid, Baleares, Valencia o Cataluña que vivir en Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura o Galicia. O sea que eso a mí no me dice nada, porque realmente se está cumpliendo lo que queremos trabajadores y sindicatos. En la negociación colectiva se aprueban todos estos temas, y son los sindicatos y somos los empresarios los que los aprobamos, y a nadie obligamos a que firme un convenio colectivo si no quiere. Si lo firman es que será positivo para los trabajadores de ese sector.

–¿Cómo es su relación con los sindicatos?

–Creo que correcta. Diría más, buena, porque el Diálogo Social, en el que pasamos muchas horas juntos negociando y discutiendo, hace que las relaciones sean más fluidas y mejores.

–Los representantes de los trabajadores afean a la patronal que no se haya sentado a negociar las 37,5 horas. ¿Qué tiene que decirles?

–¡Si no nos ha dejado la vicepresidenta segunda del Gobierno, que lo ha decidido casi por decreto-ley! No nos ha dado opción de sentarnos, lo ha aprobado ella directamente y ha ido en una tramitación parlamentaria que le han tirado para abajo. Lo que tiene que dejar es a los sindicatos y a los empresarios que negociemos dentro de la potestad que nos da el artículo 7 de la Constitución, y dejarse de marrullerías y de decir bobadas.

–Frente a esto, aquí el Diálogo Social es un gran valor.

–El Diálogo Social es un valor enorme que tenemos en Castilla y León, que beneficia además a todos los ciudadanos y no solo a trabajadores y empresarios. Que nos hace hablar de muchos temas y genera confianza entre las partes, que somos tres, y hace que se puedan alcanzar acuerdos que en otras circunstancias no nos imaginaríamos que pudiéramos llegar a alcanzar.

–¿Tiene previsto plantear en ese foro que se copie el modelo de Galicia para luchar contra el absentismo, o prefiere pactarlo solo con la Junta?

–Este es un tema muy complejo y hay que sentarse, hablarlo y negociarlo bien. Todos los días se pierden entre 1.200.000 y 1.400.000 horas en España por los trabajadores que dejan de ir a su puesto y no tienen una baja como Dios manda de su médico de cabecera. Lógicamente, eso no se puede consentir. En Galicia, reportando la Inspección, vieron que había más de dos tercios de personas que no tenían por qué estar de baja porque estaban perfectamente curadas. Es un tema de Estado, que se tiene que llevar a través del Diálogo Social del Estado.

–Otra crítica que les hacen es que la siniestralidad laboral se puede evitar. ¿Está de acuerdo?

–Por supuesto. Si la Ley de Prevención de Riesgos Laborales se cumpliera a rajatabla por todos, se evitarían muchos accidentes de trabajo. Yo creo que los empresarios, la gran mayoría, ponen todo lo que tienen que poner para que no haya ningún riesgo en la empresa. Para eso hay una evaluación de riesgos, hay una visita que emana del Diálogo Social a los empresarios y a los trabajadores para decirles si las cosas las están haciendo bien, mal o tienen que modificar algo.