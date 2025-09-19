El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

El presidente de CEOE Castilla y León, Santiago Aparicio, en la sede de la patronal en Valladolid.

El presidente de CEOE Castilla y León, Santiago Aparicio, en la sede de la patronal en Valladolid. Rodrigo Jiménez

Santiago aparicio

Presidente de CEOE Castilla y León
«En los próximos años vamos a depender de los trabajadores extranjeros»

El responsable de la patronal regional, recién reelegido para un cuarto mandato, asegura que con los afiliados actuales «es muy difícil cubrir las pensiones»

E. García de Castro

E. García de Castro

Valladolid

Viernes, 19 de septiembre 2025, 06:45

Santiago Aparicio (Soria, 1956) acaba de iniciar su cuarto mandato como presidente de la Confederación de Organizaciones Empresariales (CEOE) de Castilla y León. Viudo y ... padre de dos hijos, el máximo responsable de la patronal de la comunidad lleva el comercio en los genes –es la cuarta generación que se dedica a este negocio por la rama paterna y la tercera por la materna–, una actividad que desarrolla en su ciudad natal y que compatibiliza con su participación en una empresa fotovoltaica desde hace dos décadas.

