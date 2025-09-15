El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Un trabajador de la construcción en un edificio en obras en el barrio de los Cuarteles de Valladolid este verano. A. Mingueza

Castilla y León gana 1.261 afiliados extranjeros y cierra agosto con 101.849

La comunidad registra un repunte del 13% en la comparativa interanual

E. N.

Lunes, 15 de septiembre 2025, 11:02

Castilla y León ganó 1.261 afiliados extranjeros a la Seguridad Social en agosto respecto a julio, al cerrar el octavo mes del año con 101.849. Se trata de un aumento del 1,25%, frente a la 0,55% de España, donde la cifra aumentó hasta los efectivos, hasta los 3.069.376, según los datos ofrecidos este lunes por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y recogidos por la Agencia Ical.

En comparación con los datos de hace un año, la comunidad registró un repunte del 13,04%, con 11.712 afiliados nuevos, por encima de la subida nacional, que se cifró en el 6,92%, con 198.527 afiliados más.

La afiliación fue dispar en agosto según cada autonomía, con quince comunidades en las que subió el número, con La Rioja (6,37%), Extremadura (5,91%) y Navarra (3,3%) a la cabeza. A la contra, la mayor caída se produjo en Murcia con -3,16%.

En conjunto, un 89,99% de los afiliados extranjeros en la comunidad se encuadra en el Régimen General, hasta los 90.359, con mayor peso en los sectores de Hostelería (16,29%, con 14.722), Industria Manufacturera (12,33%, con 11.139), Comercio (9,55%, con 8.625), y Construcción (8,75%, con 7.909). Mientras, el Régimen de Autónomos contabilizó 11.184 afiliados extranjeros, el 11,01% iento del total.

Procedencia

Si se analizan los datos, se observa que la mayoría de los afiliados extranjeros procede de Rumanía (con 13.899), seguidos por los originarios de Marruecos (12.848) y de Colombia (12.214). También hay 9.235 búlgaros, 9.110 venezolanos, así como 4.879 portugueses.

En cuanto a la evolución mensual por provincias, todas aumentaron salvo Burgos, que anotó una caída del 1,57% y 301 menos. A la contra, León encabezó los ascensos, con una subida del 3,1% y 404 más; seguida por Zamora 2,64 y 127 más; Salamanca 2,61% y 250 más; Valladolid 1,86% y 386 más; Ávila 1,56 y sumó 99; y Palencia 1,32% y 81. A continuación se sitúan las subidas de Segovia con 1,12% y 162 más; y Soria 0,86% con 53 más.

