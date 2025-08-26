Castilla y León es la comunidad que más autónomos perdió el año pasado en relación al anterior, para ser exactos 1.746. El censo de ... empleados por cuenta propia se redujo en otras siete regiones, pero en ninguna de ellas se produjo una caída tan significativa en términos absolutos. Para comprobarlo basta ver las cifras: en Galicia disminuyeron en 763, en Asturias en 683, en Aragón en 279, en Navarra en 220, en el País Vasco en 199, en Cantabria en 122 y en Castilla-La Mancha en 37.

Esas cuantías son la diferencia entre los que se dieron de baja en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) de la Seguridad Social y las nuevas altas, y están extraídas de un amplio informe realizado por la agrupación Tradecyl de CC OO. En Castilla y León los emprendedores que tiraron la toalla en 2024 fueron nada más y nada menos que 28.742, en contraste con los 26.996 que decidieron poner en marcha un nuevo negocio, de lo que resulta el saldo negativo citado.

Muy distinto es lo que ocurrió en las nueve autonomías restantes. Los casos más llamativos son los de Madrid y Andalucía, que ganaron 10.856 y 10.270 autoempleados durante el último ejercicio, respectivamente. A continuación se situaron, por este orden, Valencia (8.588), Cataluña (7.296), Canarias (3.801), Baleares (2.658) y, a más distancia, Murcia (1.609), Extremadura (635) y La Rioja (115). De la combinación de estas magnitudes y la incorporación de Ceuta (-43) y Melilla (10) se desprende un balance positivo para España, que incrementó en 41.746 los ocupados incluidos en el RETA, hasta alcanzar casi los 3,4 millones (3.381.591).

Hombre, de 50 años y sin asalariados

De esa última cantidad 183.610 corresponden a la región, el 5,4%, lo que según el estudio de Tradecyl (la Asociación de Personas Trabajadoras Autónomas y Autónomas Dependientes de Comisiones Obreras) refleja «no solo el dinamismo de este modelo de empleo, sino también su carácter estructural». Ahora bien, al mismo tiempo constata que «2024 ha reafirmado una tendencia preocupante para el colectivo», debido a «una pérdida sostenida de afiliaciones, un envejecimiento acusado, una feminización aún insuficiente y una fragilidad socioeconómica que limita el arraigo y la sostenibilidad» de esta fórmula a largo plazo.

El perfil tipo en la comunidad es el de un hombre de 50,54 años, con más de una década de antigüedad y sin asalariados a su cargo, que se dedica a la agricultura, el comercio o la construcción y declara ingresos netos inferiores al Salario Mínimo Interprofesional (SMI). En concreto, son varones prácticamente siete de cada diez autónomos, lo que deja en el 34,1% a las mujeres, que en su mayoría ejercen como cuidadoras, hosteleras, dependientas de tienda o en el sector de los servicios personales. Es el tercer porcentaje más reducido del país, por delante nada más de Castilla-La Mancha (32,9%) y Extremadura (33,9%).

En cuanto a la edad, el documento revela que más del 55% de los ocupados por cuenta propia tienen más de 50 años, lo que les sitúa «próximos a la jubilación». A juicio de Tradecyl, esto «anticipa un proceso de abandono progresivo de la actividad» que, unido a «la escasa incorporación de relevo generacional, plantea un serio reto» de cara al futuro. Prueba de ello es que únicamente el 2,4% está por debajo de los 25 años en la región, en contraste con la media nacional del 3,1%.

183.610 autónomos en Castilla y León El número de afiliados al RETA al acabar 2024 en la región equivalía al 5,4% de los 3.381.591 que estaban integrados en este régimen de cotización a la Seguridad Social en España en esa fecha.

Otro elemento de inquietud es la debilidad de los negocios, dado que casi uno de cada cinco no consigue superar los tres primeros años. De hecho apenas el 19,6% se encuentra en esa franja, frente al 32,1% estatal, lo que es síntoma de «una baja renovación». Es más, cerca de la mitad de los que se estrenan en este campo lo deja antes de los 18 meses, «lo que sugiere que muchos se inician con la tarifa plana pero no logran sostenerse cuando las bonificaciones desaparecen», según el sindicato. La otra cara de la moneda es el 24,2% que ha conseguido celebrar más de dos décadas de antigüedad, por encima de la media nacional del 18,1%.

El análisis económico revela que «más del 70% del colectivo declara rendimientos netos inferiores al SMI», que el año pasado ascendía a 1.164,9 euros al mes en doce pagas. A esto se suma que «la capacidad de contratar es baja y más de 22.000 personas se encuentran en pluriactividad». Esto indica que «el trabajo autónomo no garantiza por sí solo unos ingresos suficientes», con las mujeres y los migrantes como víctimas de «mayor precariedad». La consecuencia de estos datos es una pensión media «de las más bajas del conjunto del Estado», puesto que se situaba en 883,57 euros frente al promedio de 904,52 al cierre de 2024.

El peso de los autónomos extranjeros que se han asentado en estas tierras, por otra parte, continúa siendo reducido en comparación con lo que ocurre en el resto de España. Representan el 5,8% del total, a mucha distancia del 13,7% general, y según las estadísticas del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ascendían a 10.630 el ejercicio pasado. La mayoría procedentes del continente europeo (4.716, de los que 4.239 habían llegado desde algún otro estado de la UE), seguidos de los que nacieron en América (3.171, de los que el 2.521 eran sudamericanos), mientras que eran menos los oriundos de Asia (1.695) y África (1.016). En este ámbito, para terminar, «destaca especialmente el perfil de la mujer migrante trabajadora autónoma, que encuentra en el autoempleo una vía de inserción laboral ante la escasez de oportunidades».