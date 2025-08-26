El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Clientes haciendo la compra en los pocos puestos de autónomos que continúan abiertos en el Mercado de Delicias de Valladolid. Rodrigo JIménez

Empleo

Castilla y León es la comunidad que más autónomos perdió el año pasado

Un estudio de CC OO cifra el recorte de los afiliados al RETA en la región en 1.746, el más elevado del país

E. García de Castro

E. García de Castro

Valladolid

Martes, 26 de agosto 2025, 07:14

Castilla y León es la comunidad que más autónomos perdió el año pasado en relación al anterior, para ser exactos 1.746. El censo de ... empleados por cuenta propia se redujo en otras siete regiones, pero en ninguna de ellas se produjo una caída tan significativa en términos absolutos. Para comprobarlo basta ver las cifras: en Galicia disminuyeron en 763, en Asturias en 683, en Aragón en 279, en Navarra en 220, en el País Vasco en 199, en Cantabria en 122 y en Castilla-La Mancha en 37.

