Santiago Aparicio. Rodrigo Jiménez

Santiago Aparicio seguirá al frente de CEOE Castilla y León cuatro años más

El presidente, que ha presentado la única candidatura y cuenta con el aval de toda la Junta Directiva, opta a un cuarto mandato al frente de la patronal

El Norte

El Norte

Valladolid

Viernes, 5 de septiembre 2025, 19:26

El presidente de CEOE en Castilla y León, Santiago Aparicio, revalidará su cargo para los próximos cuatro años al presentar la única candidatura a la Presidencia, con el aval de todos los miembros de la Junta Directiva, una vez finalizado el plazo marcado por los estatutos de la Confederación de Organizaciones Empresariales de Castilla y León.

Así, de conformidad con los estatutos, y tal y como informó CEOE-CyL a Ical en un comunicado, queda proclamada la única candidatura que concurrirá a la asamblea electoral del próximo 12 de septiembre, con la que Aparicio opta a un cuarto mandato de cuatro años al frente de la Confederación.

El también presidente de Federación de Organizaciones Empresariales Sorianas (FOES) concurrirá, por tanto, ante la Asamblea General de la Confederación, compuesta por las 221 vocalías de las organizaciones territoriales y sectoriales integradas, y que se celebrará en la sede del Consejo Económico y Social de Castilla y León.

La Junta Directiva de CEOE Castilla y León ya expresó semanas atrás su apoyo sobre la continuidad de Santiago Aparicio para la representación del tejido empresarial castellano y leonés.

