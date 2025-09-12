CEOE Castilla y León reelige a Santiago Aparicio como presidente para trabajar «por y para las empresas» El dirigente asegura que, después de tres mandatos al frente de la patronal autonómica, la estabilidad, la experiencia y la unidad son «fundamentales» en un momento económico «especialmente complejo»

El reelegido presidente de CEOE Castilla y León, Santiago Aparicio, durante su intervención en la Asamblea General Electoral de la patronal autonómica celebrada este viernes en Valladolid.

El hasta ahora presidente de la Confederación de Organizaciones Empresariales (CEOE) en Castilla y León, Santiago Aparicio, revalidó este viernes en Valladolid su cargo para los próximos cuatro años al ser el único candidato y ser nombrado por aclamación, sin necesidad de votación. Confesó estar con «la misma ilusión» y «el mismo compromiso» que el primer día, aunque con «algo más» de experiencia para trabajar «por y para las empresas» de la comunidad.

De esta manera, tras la celebración de la Asamblea General Electoral de CEOE Castilla y León, que tuvo lugar en la sede del Consejo Económico y Social (CES) en Valladolid y se desarrolló de acuerdo a lo que estaba previsto, el dirigente soriano estrena su cuarto mandato de cuatro años al frente de la confederación de organizaciones empresariales regional.

El también presidente de Federación de Organizaciones Empresariales Sorianas (FOES) agradeció el apoyo de sus compañeros por darle la oportunidad de representar a los empresarios autonómicos. «Es un orgullo y una gran responsabilidad volver a asumir este cargo y tengo un profundo respeto por lo que significa liderar la voz de miles de empresas, autónomos y organizaciones empresariales que construyen cada día el tejido productivo de esta tierra», aseveró. Unas palabras que dijo tras estar arropado por los presidentes de Cepyme, Ángela de Miguel; de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA), Lorenzo Amor, y del Consejo de Cámaras de Castilla y León, Antonio Miguel Méndez Pozo, según informa Ical.

Santiago Aparicio recordó que tomó la decisión de presentarse a la reelección como presidente de CEOE Castilla y León con responsabilidad, compromiso y la convicción de que «aún queda un camino por recorrer en defensa de los intereses del tejido empresarial». Consideró que, después de tres mandatos al frente de la organización, la estabilidad, la experiencia y la unidad empresarial son «fundamentales» en un momento económico «especialmente complejo».

Por ese motivo, manifestó que decidió adelantar las elecciones al mes de septiembre, con el objetivo de hacerlas coincidir con el inicio del curso económico y evitar cualquier posible interferencia derivada de un escenario de adelanto electoral, tanto nacional como autonómico.

