El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, y el ministro de Justicia, Félix Bolaños, este martes en el pleno del Congreso Borja Sánchez-Trillo /EFE

El PSOE rechaza recuperar de inmediato la reducción de la jornada laboral tras el rechazo del Congreso

Díaz insiste en que la norma, tumbada por Junts, PP y Vox, se hará realidad porque el debate «está ganado en la calle» y las fuerzas de la derecha le acusan de ignorar y maltratar a las pequeñas empresas

Paula De las Heras

Paula De las Heras

Madrid

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 21:22

El Gobierno minimiza el impacto de la derrota parlamentaria sufrida este miércoles, en el primer pleno de la legislatura, con la reducción de la jornada ... laboral a 37,5 horas. La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, argumentó que el golpe sirve «como ensayo general de lo que sería un Gobierno de la extrema derecha» e insistió en que volverá a llevar su ley a la Cámara baja y la hará realidad porque el debate ya está ganado «en la calle». «Señorías de las tres derechas no lo van a conseguir porque no les vamos a dejar», espetó a PP, Vox y Junts. El ala socialista del Ejecutivo, sin embargo, rechaza las prisas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Dejan semiinconsciente a una menor en Vadillos tras una agresión
  2. 2 Muere una motorista en una colisión con un coche en la VA-30
  3. 3 Hallan el cadáver de la mujer de 67 años desaparecida el 4 de agosto en Palencia
  4. 4 El mapa de la contrarreloj de La Vuelta en Valladolid: cortes de tráfico, recorrido y toda la información
  5. 5

    Caótico encierro en Alaejos que termina con un toro en el patio de la residencia de ancianos
  6. 6

    Hallan un cuerpo en el lugar en el que desapareció Ángel Benéitez en el mes de mayo
  7. 7 El secretario de Organización de Podemos pide «boicotear» la contrarreloj para impedir que «llegue al final»
  8. 8 Programa de fiestas de Valladolid 2025. Miércoles 10 de septiembre
  9. 9

    La contrarreloj de Valladolid se reduce a 12 kilómetros por las protestas pro Palestina
  10. 10 Cae desde cinco metros en la presa de Ruesga cuando hacía una fotografía

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla El PSOE rechaza recuperar de inmediato la reducción de la jornada laboral tras el rechazo del Congreso

El PSOE rechaza recuperar de inmediato la reducción de la jornada laboral tras el rechazo del Congreso