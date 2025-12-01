El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Alfonso Fernández Mañueco, con las nueces en la sede autonómica del partido en Valladolid. Leticia Pérez-Ical

Mañueco examina su gestión como contrapunto al mensaje de Vox

El presidente del PP asegura que su programa electoral irá encaminado a mejorar «los 16 indicadores, de 40», en los que las políticas de la Junta están fuera del podio

Antonio G. Encinas

Antonio G. Encinas

Valladolid

Lunes, 1 de diciembre 2025, 14:41

Comenta

La idea, desde que comenzó la legislatura, era esta. Contraponer gestión a ruido. La gestión es del PP y el ruido, de Vox. Una idea ... que se mantuvo tras la ruptura del pacto de Gobierno y que se ha transformado en eslogan de precampaña basado en el refrán «mucho ruido y pocas nueces». Y una idea que, según dibujan las encuestas desde la ruptura, no acababa de cuajar entre un electorado que acudirá a las urnas en marzo. De ese esbozo original surgió la promesa de «colocar a Castilla y León en el podio de las tres mejores comunidades autónomas para vivir».

