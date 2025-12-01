Mañueco examina su gestión como contrapunto al mensaje de Vox

La idea, desde que comenzó la legislatura, era esta. Contraponer gestión a ruido. La gestión es del PP y el ruido, de Vox. Una idea ... que se mantuvo tras la ruptura del pacto de Gobierno y que se ha transformado en eslogan de precampaña basado en el refrán «mucho ruido y pocas nueces». Y una idea que, según dibujan las encuestas desde la ruptura, no acababa de cuajar entre un electorado que acudirá a las urnas en marzo. De ese esbozo original surgió la promesa de «colocar a Castilla y León en el podio de las tres mejores comunidades autónomas para vivir».

Lo que intentaba Alfonso Fernández Mañueco con este examen público era precisamente darle vuelo al trabajo realizado por el PP durante sus casi cuatro décadas en el Gobierno autonómico y contrarrestar el crecimiento de Vox a lomos de unos cuantos eslóganes simples y directos: inmigración, corrupción, pactos PP-PSOE y pacto verde europeo. Y para eso exigió a su equipo que buscaran indicadores externos para cada departamento. Casi para cada consejería. Es lo que ha presentado este lunes a los suyos, cuarenta medidores. «En 26 ya estamos entre los tres primeros», decía. Objetivo uno, ponderar lo hecho, conseguido, por tanto. Y a continuación esbozó algunos de los 14 que están pendientes de mejorar. Con lo que ya tiene diseñado el programa electoral para el mes de marzo.

El evento se vistió de foro, con tres expertos afines de Sanidad, Educación y Servicios Sociales alabando logros. El más crítico de los cuatro intervinientes fue, curioso, el propio Mañueco, que adoptó el papel del «sí, pero». ¿Que hay más autónomos por habitante que en el resto de España? «Sí, pero hay que mejorar en tasa de paro de menores de 25 años, donde somos los novenos». ¿Que es la segunda comunidad en fiscalidad baja para la compra de vivienda para jóvenes? «Sí, pero somos los quintos en inversión por habitante en edificación». Incluso en Educación y Sanidad, departamentos de los que siempre presume la Junta en sus comparativas con el resto de España. «¿Los primeros en Pisa? «Sí, pero terceros en porcentaje de gasto en universidades». ¿Segundos en valoración del sistema sanitario? «Sí, pero sextos en lista de espera quirúrgica».

Y así, durante un recorrido por las nueve áreas de su Gobierno.

Con algunos matices curiosos, eso sí. Porque es un autoexamen y concede cierta crítica, pero sin pasarse. Por ejemplo, en Transporte e Infraestructuras lamentó que el Buscyl, el bus gratuito, no entra como materia examinable porque no existe en otro lado. Y como indicador evaluable a mejorar puso el «cuarto puesto en movilidad en vehículos eléctricos». Y en Medio Ambiente, curioso, ni una mención a los incendios o al operativo de gestión forestal después del verano negro y de que los decretos preparados por su consejero, Juan Carlos Suárez-Quiñones, fueran tumbados en el hemiciclo. En lugar de eso, reactivó la demanda al Gobierno para mejorar las redes eléctricas en la comunidad y se marcó como meta «mejorar el reciclaje y recogida separada de residuos», faceta en la que Castilla y León es octava.

Dicen quienes han participado en seleccionar los indicadores que la cosa iba en serio. Que no hay estudios de parte ni clasificaciones parciales -por ejemplo, estudios de una empresa-, y que se han escogido con pulcritud precisamente para otorgarle valor a la campaña. «En muchos indicadores estamos bien, pero queremos mejorar. En otros, tenemos camino por recorrer. Será nuestra hoja de ruta en el programa electoral», anunciaba Mañueco.

A partir de aquí viene la segunda parte. Esta hoja de ruta carecerá, en 2026, de presupuestos. No ha sido posible para el PP sacar adelante las cuentas autonómicas en un parlamento sin mayoría. Vox, PP, UPL-Soria ¡Ya! y Grupo Mixto presentaron, y aprobaron, enmiendas a la totalidad. Y mejorar indicadores implica, necesariamente, mejorar los recursos económicos que se destinan a ello. Así que el silogismo se concluye solo: es precisa una mayoría fuerte para poder cumplir los objetivos.

Antes de Castilla y León votará Extremadura. Allí el PSOE parte en horas bajas y Vox tiene menos ascendiente del que ha logrado aquí. Los populares castellanos y leoneses esperan que un buen resultado de María Guardiola insufle ánimo a los propios. Y al mismo tiempo creen detectar una rebaja en el ánimo de los electores de Vox. Por eso quieren que la cuña para quebrar su tendencia alcista sea la gestión «concreta, evaluable» que confronte con un partido que, dijo Mañueco el sábado, «no está hecho para la gestión». No es casual, así, que sus «éxitos» en los departamentos que gobernó Vox se fijen especialmente en el «votante objetivo». El que supuestamente está en manos adversarias y hay que convencer. En Industria y Empleo (ex de Mariano Veganzones) destacó el liderazgo «en retención del talento joven» mientras instaba a mejorar la tasa de desempleo juvenil. En Agricultura y Ganadería (ex de Gerardo Dueñas), un punto en defensa de la industria agroalimentaria, la tercera de España, y un llamamiento a mejorar «la quinta posición en superficie agraria ecológica».