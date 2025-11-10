Mañueco quiere a la militancia del PP «a pie de calle y a pie de puerta en cada pueblo» Garantiza «todos los recursos económicos necesarios» para la implantación del grado de Medicina en Burgos

El Norte Valladolid Lunes, 10 de noviembre 2025, 21:05 Comenta Compartir

El presidente del Partido Popular de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, hizo este lunes un llamamiento a la implicación de la militancia de su formación en la recta final de la legislatura a la que exhortó: «A pie de calle y a pie de puerta en cada pueblo». Mañueco clausuró la Junta Directiva del PP de Palencia con un discurso centrado en el lema «menos ruido, más nueces», que volvió a repetir en varias ocasiones para contraponer la gestión «serena y eficaz» de su partido al «espectáculo de frases vacías» de la oposición, según recoge Ical.

Acompañado por el consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, el secretario general autonómico, Francisco Vázquez; y la presidenta del partido en Palencia, Ángeles Armisén, Mañueco pidió un «esfuerzo especial» a los militantes palentinos y enfatizo en que el éxito depende de la implicación de alcaldes, concejales y parlamentarios.

Tanto Mañueco como Armisén hicieron un llamamiento a la unidad y al trabajo militante para «revalidar la presidencia» en las próximas autonómicas, insistiendo en que el PP es el único partido que ofrece «resultados medibles» y «palabra cumplida».

«Estamos en la gestión, son otros los que están sólo en el ruido», afirmó Mañueco, quien presumió de los avances logrados desde el Gobierno de la Junta como «el liderazgo en educación, dependencia y servicios sociales; segundo puesto en sanidad; récord en crecimiento industrial y exportaciones en 2024; más empleo que nunca y los impuestos más bajos de la historia», señaló.

Por otro lado, Fernández Mañueco garantizó ayer en la capital burgalesa el compromiso del Gobierno de Castilla y León con «los recursos económicos necesarios» a la Universidad de Burgos (UBU) para la implantación del grado de Medicina el próximo curso académico 2026-2027, así como a todas las universidades, independientemente de la aprobación de los presupuestos de la comunidad. Si bien reconoció que «sería mucho más fácil con el presupuesto de la Junta de Castilla y León». Lo dijo durante su comparecencia acompañado por el rector de la UBU, José Miguel García, para hablar del grado de Medicina, con una oferta de 72 plazas anuales de nuevo ingreso.