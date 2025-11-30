El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Alfonso Fernández Mañueco, en la concentración contra el Gobierno de Pedro Sánchez celebrada en Madrid. Efe

Mañueco asegura que el «sanchismo está podrido» y reclama la convocatoria de elecciones generales

El presidente autonómico del PP asegura que, como se demuestra en Castilla y León, «otra forma de gobernar es posible»

El Norte

El Norte

Valladolid

Domingo, 30 de noviembre 2025, 14:00

Comenta

El presidente de la Junta y del Partido Popular de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha asegurado este domingo en Madrid que el Gobierno no tiene ningún proyecto y reclamó a Pedro Sánchez la convocatoria de elecciones. «El sanchismo está podrido desde la raíz y lo único que busca es la forma de mantenerse en el poder y de resistir en la Moncloa», afirmó.

Mañueco, que esta mañana ha participado en Madrid en la manifestación convocada por el PP para protestar por la «corrupción» que rodea al Gobierno, argumentó que hay otra forma de gobernar muy diferente a la del PSOE en Moncloa como demuestra el PP en la Junta de Castilla y León, «con más crecimiento económico, con el mayor número de personas trabajando de la historia, con los impuestos más bajos, con un incremento de derechos sociales y, sobre todo, con los mejores servicios públicos de España».

Noticias relacionadas

La política autonómica calienta para las urnas: comités electorales y una ristra de actos de partido

La política autonómica calienta para las urnas: comités electorales y una ristra de actos de partido

Feijóo convierte su manifestación en Madrid en un clamor de «elecciones ya»

Feijóo convierte su manifestación en Madrid en un clamor de «elecciones ya»

El presidente autonómico, en declaraciones recogidas por Ical, aseguró que la forma que se reivindica desde Castilla y León es la que llevará a Alberto Núñez Feijóo a la Moncloa. «Sánchez siempre hecho lo que le interesa a él. Nunca ha pensado ni en España ni en los españoles. Por eso queremos lanzar un mensaje nítido a todos: él no puede seguir, no hay proyecto, está podrido, y manchado por todos los lados, en su entorno, en su partido y también en su Gobierno», aseveró.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Muere un jubilado de Castromonte al ser arrollado por un coche en la travesía de Rioseco
  2. 2

    Sorprende a una mujer cuando desvalijaba el piso de su madre, la retiene y logra recuperar el botín
  3. 3

    Heridos cuatro motoristas en un reguero de accidentes registrados en 34 horas en Valladolid
  4. 4 Muere un hombre de 34 años por intoxicación de monóxido de carbono en Bustillo de la Vega
  5. 5

    Le golpean con un cinturón al defender a una mujer agredida por otro joven
  6. 6 Detenido el presunto agresor de las activistas de Femen que se concentraban contra una misa por Franco
  7. 7

    Mueren tres jóvenes al salirse su coche de la carretera en Cantabria
  8. 8

    Civiles que se enfundan el uniforme militar en vacaciones: «Estoy haciendo cosas que no imaginaba»
  9. 9

    Precintan un carrusel navideño por instalarlo sin autorización municipal en la plaza de San Andrés
  10. 10 Soterrarlo todo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Mañueco asegura que el «sanchismo está podrido» y reclama la convocatoria de elecciones generales

Mañueco asegura que el «sanchismo está podrido» y reclama la convocatoria de elecciones generales