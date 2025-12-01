El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Un momento de la concentración en las puertas de las Cortes, el pasado martes. Rubén Cacho-Ical

Castilla y León

Los informáticos de la Junta alertan del riesgo de externalizar servicios

La plantilla, que pide mejoras laborales y denuncia que sigue igual que en 1999, cree que los datos de los ciudadanos pueden quedar expuestos

Antonio G. Encinas

Antonio G. Encinas

Valladolid

Lunes, 1 de diciembre 2025, 06:53

Comenta

La plantilla de informáticos de la Junta de Castilla y León, en torno a 450, es la misma que en el año 1999. Es decir, ... la misma que había cuando los ordenadores funcionaban con Windows 98, en toda España había unos 2,5 millones de usuarios de Internet y se empezaba a implantar la conexión ADSL en los hogares. No había, por supuesto, móviles con conexión a Internet. Ni aplicaciones. Y los trámites ante la administración se hacían en papel y presencialmente, como toda la vida.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Los informáticos de la Junta alertan del riesgo de externalizar servicios

