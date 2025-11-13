El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Empleados públicos del Ministerio de Defensa ante el cuartel de El Pinar de Valladolid. Aida Barrio

El personal civil de Defensa de Valladolid se moviliza contra su «discriminación salarial»

Los empleados públicos del cuartel de El Pinar y la base de Santovenia se han sumado por primera vez a la protesta nacional

E. García de Castro

E. García de Castro

Valladolid

Jueves, 13 de noviembre 2025, 15:01

El personal civil del Ministerio de Defensa en Valladolid se ha movilizado este jueves para denunciar la «discriminación salarial» que padece, y lo ha hecho ... a través de sendas concentraciones en el exterior del cuartel de Artillería de El Pinar de Antequera y ante la base de El Empecinado de Santovenia de Pisuerga. Es la primera vez que estos empleados públicos de la provincia se suman a las protestas, que se han desarrollado simultáneamente en 70 instalaciones militares de toda España convocadas por la Unión Sindical Obrera (USO) y la Asociación de Personal Laboral de la Administración General del Estado (APLAGE).

