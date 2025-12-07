El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Dosis de vacuna preparadas para inyectar. Antonio de Torre

Castilla y León

Los enfermeros animan a vacunarse de la gripe para esquivar el pico de contagios

El Consejo de Enfermería recomienda aprovechar los puntos de vacunación que atienden fines de semana y festivos sin cita y llaman a no minimizar un virus que puede llevar al hospital

Susana Escribano

Susana Escribano

Valladolid

Domingo, 7 de diciembre 2025, 14:54

El Consejo de Enfermería de Castilla y León insta a la población en general, y al personal sanitario en particular, a aprovechar los puntos de ... vacunación frente a la gripe para esquivar el pico de contagios que se avecina en las próximas semanas y con la incidencia de diagnósticos por infecciones respiratorias en un paulatino ascenso. La campaña pasada, ese tope de contagios se articuló en dos oleadas, tras el puente de la Constitución y la Inmaculada y después de los encuentros de las fiestas navideñas.

