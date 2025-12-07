Los enfermeros animan a vacunarse de la gripe para esquivar el pico de contagios

El Consejo de Enfermería de Castilla y León insta a la población en general, y al personal sanitario en particular, a aprovechar los puntos de ... vacunación frente a la gripe para esquivar el pico de contagios que se avecina en las próximas semanas y con la incidencia de diagnósticos por infecciones respiratorias en un paulatino ascenso. La campaña pasada, ese tope de contagios se articuló en dos oleadas, tras el puente de la Constitución y la Inmaculada y después de los encuentros de las fiestas navideñas.

La entidad que reúne a los colegios provinciales de enfermería en los que se agrupan más de 18.000 profesionales lanza este llamamiento en un momento en el que la Consejería de Sanidad mantiene operativos puntos de vacunación en los centros de salud que atienden urgencias 24 horas a los que puede ir cualquier ciudadano, fines de semana y festivos, sin cita previa. Además de la gripe, las enfermeras que trabajan en esos espacios ofrecen a quien se acerca la posibilidad de vacunarse frente a la covid-19.

La vacunación es aconsejable para el conjunto de la población, pero especialmente entre mayores, embarazadas, niños, personas con otras patologías y sanitarios

«La evidencia científica es contundente: la vacuna reduce los casos graves, las hospitalizaciones y la mortalidad. Por eso pedimos responsabilidad individual y compromiso profesional. La vacunación no solo protege a quien la recibe, protege a toda la comunidad», precisa Enrique Ruiz Forner, presidente colegial de los profesionales de la Enfermería de Castilla y León.

«La comunidad autónoma mantiene un porcentaje de cobertura de la vacunación de la gripe, tanto entre los sanitarios como el resto de la población, superior a la media nacional, pero aún lejos del estándar que se considera óptimo para la protección frente a la gripe», insisten desde la organización colegial. El objetivo estaría en lograr el 75% de cobertura vacunal en Castilla y León, porcentajes que se alcanzado y superado incluso en los años de la pandemia: entre 2020 y 2022. Esa concienciación preventiva, luego, se ha relajado entre ciudadanos y profesionales.

El informe publicado por el Ministerio de Sanidad sobre la campaña pasada registra en la comunidad una tasa de personas vacunadas del 67,5% entre la población general, casi nueve puntos más que la media nacional que se estancó en el 58,4%. «Sin embargo esas cifra continúa por debajo del umbral recomendado para minimizar complicaciones graves y reducir ingresos hospitalarios», remarcan desde el Consejo de Enfermería.

Ampliar Enfermeras en la zona de consultas de Neumología del Hospital de Segovia. A. de Torre

Ese porcentaje baja entre los sanitarios, donde los que se animaron a vacunarse la campaña pasada no llegaron a uno de cada dos: el 43,47%. Un dato autonómico mejor que el nacional, que fue del 39,54%. Son cifras, «insuficientes para el nivel de exposición y responsabilidad asistencial de estos profesionales», valoran desde la entidad. Entre los sanitarios suele haber un seguimiento dispar de la vacunación frente a gripe y covid, con más concienciación entre los que trabajan en consultas de Atención Primaria, primera parada de los pacientes con infecciones por virus respiratorios, y los servicios hospitalarios en los que recalan aquellos en los que se agravan los síntomas.

Enrique Ruiz subraya la importancia de redoblar el esfuerzo colectivo: «Nuestros datos muestran que Castilla y León es una comunidad comprometida con la vacunación, pero aún no alcanzamos los niveles necesarios para garantizar la protección óptima. Es fundamental que los profesionales demos el paso, porque somos un referente para la ciudadanía y porque trabajamos cada día con personas vulnerables».

El pulso a los contagios se lo toman semanalmente desde la Consejería de Sanidad los responsable de la Red Centinela Sanitaria de Castilla y León. «La tasa global de incidencia de infecciones respiratorias agudas sube a 741 casos por 100.000 habitantes. Se observa un aumento de las consultas en urgencias en todos los grupos de edad y de las hospitalizaciones en menores de 5 y mayores de 75 años», refleja el informe sobre la evolución de las infecciones respiratorias agudas correspondiente a la semana que va del 24 al 30 de noviembre. Es el último publicado y constata que la tasa de incidencia de síndrome gripal se estimó en 117 casos por 100.000 habitantes, situándose en un nivel de intensidad bajo«, detectándose en el 41% de las muestras analizadas virus de gripe tipo A.

La Red Centinela detecta también un aumento progresivo de positividad en Virus Respiratorio Sincitial (VRS) en las últimas semanas. Es un agente patógeno del que en Castilla y León se vacuna a bebés y a personas mayores que viven en residencias y a trasplantados y que puede cursar en estas personas más vulnerables con bronquiolitis que requiera hospitalización, llegadon a requerir atención en unidades de Cuidados Intensivos..

«La gripe es una enfermedad potencialmente grave y evitable en gran parte con una herramienta segura y eficaz y reitera su compromiso con la promoción de la salud pública, la mejora de las coberturas vacunales y el apoyo a las enfermeras, principales agentes de prevención en todas las etapas de la vida», concluye Enrique Ruiz. Argumento que subraya el llamamiento que el Consejo de Enfermería de Castilla y León efectúa para animar a poner el brazo y vacunarse.