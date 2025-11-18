Sanidad abre la vacunación contra la gripe y covid-19 sin cita previa desde este fin de semana

El Norte Valladolid Martes, 18 de noviembre 2025, 16:08 Comenta Compartir

La Junta de Castilla y León ha habilitado la vacunación sin cita previa frente a la gripe y la covid-19 los fines de semana, a partir del 28 de noviembre, en los 196 Puntos de Atención Continuada (PAC) y Centros de Guardia (Ávila, 20; Burgos, 25; León, 23; El Bierzo, 8; Palencia, 16; Salamanca, 28; Segovia, 19; Soria, 14; Valladolid Oeste, 11; Valladolid Este, 13 y Zamora 19).

La semana pasada Castilla y León alcanzó el umbral epidémico en casos de gripe, con 51 casos -el límite son 50- por 100.000 habitantes. Este aumento se produce sobre todo en niños de entre 5 y 14 años, aunque también se ha observado un incremento de infecciones respiratorias en las personas mayores de 75 años.

Recomendaciones para los más vulnerables

Por ello, la Consejería de Sanidad ha habilitado ya la posibilidad de vacunación también los fines de semana. Cabe recordar que, de lunes a viernes en horario de mañana, se puede seguir solicitando en el centro de salud correspondiente, y los profesionales podrán hacerlo en su centro de trabajo.

Desde la Dirección General de Salud Pública se recomienda a aquellos que lo tengan indicado -la población diana, es decir, la más vulnerable o con patologías previas- a vacunarse frente a la gripe o la covid-19 antes de que se incrementen las correspondientes ondas epidémicas.

Campaña de vacunación

El pasado 14 de octubre comenzó en Castilla y León la campaña de vacunación frente a la gripe y la covid-19 en todos los grupos de población en los que está recomendada, y dos semanas antes lo hizo con las personas institucionalizadas y otros grupos de población priorizados, como los niños de entre 6 meses a 8 años (inclusive) y las mujeres embarazadas.