Renault y los cinco sindicatos representados en la mesa paralizan la negociación del convenio

Renault y los cinco sindicatos representados en la Comisión Negociadora del convenio colectivo –UGT, CC OO, SCP, CGT y CSIF– han acordado paralizar las conversaciones ... tras ser demandados por Trabajadores Unidos (TU), la única central que se quedó fuera de ese órgano. A raíz de esta exclusión TU presentó en el Juzgado de lo Social de Palencia un «conflicto colectivo con solicitud de medidas cautelares», apelando a la «tutela de la libertad sindical», para exigir su participación.

Esta organización asociada con USO recurrió a los tribunales el pasado 27 de octubre, un día antes de que se constituyera formalmente la comisión paritaria entre la empresa y los representantes de los empleados de las factorías de Valladolid, Villamuriel de Cerrato, Sevilla y las oficinas de Madrid, que como es preceptivo debe tener 26 miembros. De ellos la mitad corresponden a la Dirección y el resto a la parte social, que tiene la potestad de decidir cómo los distribuye.

En relación a esto Adolfo Arnáez, el coordinador general de UGT-FICA en Renault España, explica que hubo una reunión previa «para decidir cómo íbamos a emprender esta nueva negociación de convenio y acordamos por unanimidad, incluidos ellos (en referencia a Trabajadores Unidos), que la negociación fuera por secciones sindicales». «A partir de ahí tienes que calcular el porcentaje de cada organización», prosigue, «según el artículo 87.1 del Estatuto de los Trabajadores».

Ahora bien, ¿eso cómo se hace? Según detalla Arnáez, lo primero es «dividir el número de delegados, que son 64, entre los trece puestos» disponibles en la mesa, «lo que da un coeficiente del 4,923». De esos representantes UGT tiene 20, el 31,25% del total; Comisiones Obreras 17, el 26,56%; el Sindicato de Cuadros y Profesionales trece, el 20,31%; CGT diez, que suponen el 15,63%; CSIF tres, el 4,69%, y TU uno, lo que equivale al 1,56%. Esas cuantías absolutas «se dividen entre el coeficiente» y de ahí salen las cifras que marcan a quién le corresponden los asientos.

«Se empiezan a repartir por mejores enteros, y luego vamos a los mejores restos hasta completar los trece», señala, lo que hace que la Unión General de Trabajadores cuente con cuatro integrantes fruto de un cociente de 4,062, CCOO con tres en virtud de su 3,453, SCP con otros tres gracias a un 2,640, CGT con dos por su 2,031 y la Central Sindical Independiente y de Funcionarios con uno debido a que tiene un 0,609, magnitud que está por encima del 0,203 de Trabajadores Unidos.

Quieren un referéndum vinculante

Esta última organización no comparte los resultados de la aplicación de ese sistema, que según dice ya expresó en su momento. «Cuando nos dijeron que estábamos fuera nuestro compañero pidió expresamente que este sindicato formara parte de la mesa de negociación, por lo cual no tiene mucho sentido decir que nosotros hemos votado para estar fuera»», señala el secretario general de TU-USO, Pedro Parrado, quien deja claro que «lo que hemos denunciado es que queremos estar en la mesa de negociación, no hemos denunciado para que se paralice el convenio. Si ellos han decidido paralizarlo es porque no tendrán muy claro que lo que han hecho esté bien hecho, que dejarnos fuera sea legal», desliza.

En relación a esto, critica que «es la primera vez en 40 años que llevamos funcionando entre Valladolid y Palencia que Trabajadores Unidos se ha quedado fuera», algo que atribuye al hecho de haber solicitado una consulta vinculante similar a la que se produjo en Horse. «Nosotros recogimos firmas para que una vez que los sindicatos hubieran negociado con la empresa el convenio, fueran los trabajadores los que por referéndum decidan si se firma o se sigue negociando», indica Parrado, que asegura que han conseguido el apoyo de 825 personas en Palencia, «que del grupo obrero puedo garantizar que es más del 85%». «Ellos no nos quieren dentro », asegura en relación a los otros cinco sindicatos, «porque en el momento en que nosotros estemos en la mesa de negociación podemos presentar las firmas y se debería a someter a votación».

Desde la Confederación General del Trabajo Miguel Ángel León advierte de que TU «ha presentado la demanda en Palencia porque solo tiene representación en Palencia, pero esto es un convenio interprovincial y cabe la posibilidad de que el juez se declare no competente y lo mande a la Audiencia Nacional». Junto a esto, considera que «al echar las cuentas a ellos no les daba, porque solo tienen 84 votos de seis mil y pico trabajadores. No les llegaba para tener representación y se han quedado fuera, y al haberse quedado fuera quisieron que les invitáramos, pero para ello una organización debería perder una silla para cedérsela a ellos y nadie estaba dispuesto. Es un poco absurdo, porque ellos votaron por hacerlo así yo creo que sin saber cómo ni por qué», sentencia.