Trabajadores de Renault en el área de embutición de la factoría de Carrocerías de Valladolid. Alberto Mingueza

Renault y los cinco sindicatos representados en la mesa paralizan la negociación del convenio

Acuerdan aplazar las conversaciones tras una demanda judicial de Trabajadores Unidos contra la composición de la comisión

E. García de Castro

E. García de Castro

Valladolid

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 14:43

Comenta

Renault y los cinco sindicatos representados en la Comisión Negociadora del convenio colectivo –UGT, CC OO, SCP, CGT y CSIF– han acordado paralizar las conversaciones ... tras ser demandados por Trabajadores Unidos (TU), la única central que se quedó fuera de ese órgano. A raíz de esta exclusión TU presentó en el Juzgado de lo Social de Palencia un «conflicto colectivo con solicitud de medidas cautelares», apelando a la «tutela de la libertad sindical», para exigir su participación.

