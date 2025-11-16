El día que dos ministros inauguraron dos fábricas de Renault y el vicario las bendijo

El ministro Gregorio López-Bravo, en el centro, durante su recorrido por las naves de Carrocerías (entonces Facsa) el 16 de noviembre de 1965.

El martes 16 de noviembre de 1965 fue un día importante para la automoción en Valladolid. Una jornada intensa, de discursos y «numerosos aplausos». En especial cuando el director general de la marca del rombo, Pierre Dreyfus, «agradeció la ayuda que el Ministerio de Industria había prestado siempre» a Fasa-Renault y le auguró «un porvenir aún mejor que el presente, a pesar de que ya se ha alcanzado un alto grado de madurez». Así lo reflejó en su edición del miércoles El Norte de Castilla, que reservó el lugar principal de la portada para esta noticia, ilustrada con dos fotografías, y la mayor parte de otra página en el interior.

No era para menos. La compañía acababa de inaugurar dos factorías, Facsa (Fabricación de Carrocerías SA) y Famesa (Fabricaciones Mecánicas SA), esta segunda dedicada a la producción de motores en «una nave cubierta de dos hectáreas de extensión». Un acontecimiento de gran relevancia para la ciudad y el país por la creación de empleo que implicaba, que ha sido conmemorado recientemente por la firma y que entonces mereció la presencia de dos ministros. El primero en llegar fue el titular de Industria, Gregorio López-Bravo de Castro, que fue recibido por los ejecutivos de la empresa, el «alto personal técnico y directivo» e incluso el embajador de Francia, el barón de Boisséson.

Este último, en pleno desarrollismo franquista, «dedicó elogios al nivel de vida español, a su progresiva elevación y a la conquista que siempre ha caracterizado a España –según él dijo– de valores espirituales y eternos, junto a los materiales, de los morales frente a los económicos». Un mensaje acorde a la confesionalidad de la Dictadura, que explica que se procediera asimismo a la bendición solemne de las instalaciones de la carretera de Madrid. De ello se encargó el vicario general de la Diócesis de Valladolid, Modesto Herrero, como se puede leer en el periódico de hace 60 años que, por cierto, se vendía al precio de dos pesetas.

Anuncio ante un R-8

La comitiva había visitado antes la planta matriz de Fasa, que también había sido objeto de ampliación. El acto institucional tuvo lugar en una sala «en cuyo centro se hallaba colocado un vehículo 'Renault 8'», y fue allí donde el ingeniero Eduardo Sastre Martín realizó un somero repaso de la historia de la firma, detalló «los logros conseguidos en el terreno técnico, económico y social» y anunció «la puesta en marcha de una ciudad deportiva en el Pinar de Antequera, con instalaciones de toda índole», que tantos buenos momentos ha proporcionado a los vallisoletanos vinculados profesionalmente a Renault y a sus familias.

Ampliar López-Bravo de Castro al volante de un Renault fabricado en la ciudad tras visitar la factoría hace 60 años. Cacho

Junto a esto, el ponente «hizo votos por la buena marcha de la empresa, por cuanto representa para la economía vallisoletana y española». Mientras pronunciaba estas palabras «entró en el salón el ministro comisario del Plan de Desarrollo, señor López Rodó», según figura en el pormenorizado relato del periodista, de quien se desconoce su identidad porque la crónica no está firmada. Acto seguido todos efectuaron «una breve visita a la cadena de montaje», a continuación recorrieron los complejos recién estrenados de Carrocerías y Motores, luego pilotaron los nuevos modelos en la pista de pruebas y por fin, «sobre las dos de la tarde», efectuaron una parada para almorzar.

Fue «a los postres» cuando intervino el presidente del Consejo de Administración de Fasa y hermano mayor del Caudillo, Nicolás Franco, que tras expresar su reconocimiento a los asistentes cedió el turno a José Luis Rodríguez Pomata. Este «recordó, como homenaje de agradecimiento, los nombres de don Manuel Jiménez Alfaro, don Santiago López González, don Arturo Fierro» y el ya citado «señor Dreyfus», y puso en valor el acuerdo sobre el segundo convenio con los trabajadores, «que les beneficia en gran medida». Una curiosa coincidencia, puesto que Renault se encuentra negociando el actual. Rodríguez Pomata finalizó «pidiendo a los ministros allí presentes que testimoniaran la adhesión de toda la empresa al Jefe del Estado», lo que propició «fuertes aplausos».

Ampliar La factoría de Carrocerías de Renault en Valladolid celebra su 60 aniversario, un hito que para la compañía refleja seis décadas de «innovación y excelencia industrial». En la actualidad, más de 1.200 personas trabajan en una factoría especializada en una gran variedad de tecnologías. El Norte

Cerró el acto López-Bravo de Castro, que animó a Fasa «para que siga con las rebajas de precios que ha venido haciendo hasta ahora», además de felicitar «a sus servicios técnicos y directivos por los resultados que se han obtenido». El responsable gubernamental de la cartera de Industria aprovechó la ocasión para asegurar en relación al automóvil que «en España, como en Francia, los tiempos del proteccionismo están superados. El haberlos mantenido durante demasiados años no ha hecho más que daño. Y no quiero decir que la industria del automóvil no necesite protección», sentenció. Al hilo de esto, advirtió de que «hace falta un poco más de audacia que la que se tiene en el primer momento. Nosotros trataremos de ayudarlos», y apostilló para finalizar que en su departamento encontrarían «todo lo necesario, menos ingenuidad».

Ampliar Las autoridades en la desaparecida Nicas hace seis décadas. Cacho Una inversión de 400 millones de pesetas para producir más en Nicas La jornada del ministro Gregorio López-Bravo hace 60 años en Valladolid comenzó a las diez y media de la mañana con una visita a otra industria, la fábrica de Nicas (Nitratos de Castilla) , donde entre otras autoridades le esperaba el alcalde Martín Santos Romero. El Norte de Castilla destacó que «a pesar del poco tiempo de que disponía, recorrió todas las nuevas instalaciones», que habían comenzado a funcionar hacía «solo unos meses» para impulsar la fabricación de fertilizantes químicos. Las mejoras permitían «ampliar la producción anual de 20.000 a 40.000 toneladas de nitrógano (sic) fijado en abono del tipo nitrato amónico cálcico», así como «emplear como materia prima los productos derivados del petróleo, más económicos que el carbón». Para ello fue necesaria una inversión de 400 millones de pesetas, el equivalente a 2,4 millones de euros actuales, que sin embargo no sirvió para asegurar el futuro de una factoría que terminaría siendo desmantelada después de que el Gobierno central declarara el sector en reconversión en el año 1985.

