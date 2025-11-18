Renault Valladolid lanza una oferta de empleo para contratar a 300 operarios

El Norte Valladolid Martes, 18 de noviembre 2025, 11:19 Comenta Compartir

Renault Group busca 300 trabajadores para su factoría de Valladolid. La oferta de empleo está gestionada por Randstad RPO, que ha iniciado el proceso de selección y ha informado de que las incorporaciones se llevarán a cabo entre noviembre y marzo «en respuesta al crecimiento sostenido de la actividad industrial de la compañía automovilística».

Cabe recordar que la planta de la carretera de Madrid comenzó a fabricar el Mitsubishi Grandis el pasado octubre, mes en el que el otro coche que se manufactura en las instalaciones volvió a ser uno de los más vendidos. En este momento, por otra parte, Dirección y sindicatos se preparan para la negociación del convenio colectivo, a la que los representantes de la plantilla acuden con la exigencia de subidas salariales, mejora de la bolsa pero también garantías de actividad.

Los perfiles demandados incluyen operarios de producción y carretilleros «que desempeñarán funciones clave como atornillado, ensamblaje, cableado, manipulación y montaje de componentes», y se especifica que la incorporación será inmediata. Según la firma encargada del reclutamiento, la colaboración con Renault pretende «atraer talento para integrarse en equipos altamente cualificados que participan en diferentes fases del proceso de fabricación de vehículos».

A juicio de Randstad, es «una oportunidad para incorporarse a un entorno industrial avanzado, con posibilidades de desarrollo profesional dentro de una de las compañías líderes del sector de automoción». Los candidatos deben tener disponibilidad para rotar en turnos de mañana, tarde y noche y, aunque no se requieren estudios específicos, «se valorará la experiencia previa en entornos de producción industrial o logística, así como la capacidad de aprendizaje, adaptación y destreza manual».

Contrato temporal y salario

Las condiciones incluyen un contrato temporal inicial de hasta seis meses a jornada completa directamente con Renault Group. El salario bruto anual se sitúa entre los 20.662 y los 22.000 euros, a lo que se suman «beneficios sociales, programas de cuidado de la salud, descuentos para empleados y transporte desde diversos puntos de Valladolid».

El entorno laboral, según la gestora de la oferta, «destaca por su carácter colaborativo y tecnológicamente avanzado, ofreciendo a los profesionales la posibilidad de desarrollar su carrera dentro de una empresa de referencia a nivel global». Los interesados pueden inscribirse tanto a través de Internet, en la web de Randstad, como presencialmente en sus oficinas de del paseo de Arco de Ladrillo 72-74 de la ciudad.