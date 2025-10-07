El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Dos trabajadores de Renault en el taller de embutición de Carrocerías este martes.

Dos trabajadores de Renault en el taller de embutición de Carrocerías este martes. Alberto Mingueza

Renault Carrocerías Valladolid celebra su 60 aniversario como «ejemplo de integración» y evolución tecnológica

La factoría, que tiene más de 1.200 trabajadores, surte a otras fábricas de piezas de calidad contrastada mediante la aplicación de la IA

E. García de Castro

E. García de Castro

Valladolid

Martes, 7 de octubre 2025, 18:46

Comenta

«Carrocerías nació ya en 1965 con el objetivo de ser capaz de hacer en interno, de una manera competitiva, los principales ensambles que se ... requieren a la hora de fabricar un vehículo». Y en ello sigue 60 años después, porque en este tiempo ha ido incorporando los últimos avances tecnológicos hasta convertirse en «el ejemplo más claro de integración» dentro del Grupo Renault. Lo ha puesto en valor José Martín Vega, el director del Polo Industrial Iberia Vehículo de la marca, durante el acto conmemorativo del aniversario de la veterana factoría de Valladolid que ha tenido lugar este martes, que estuvo precedido por otra celebración el pasado domingo con los trabajadores y sus familias.

