Renault Carrocerías Valladolid celebra su 60 aniversario como «ejemplo de integración» y evolución tecnológica

«Carrocerías nació ya en 1965 con el objetivo de ser capaz de hacer en interno, de una manera competitiva, los principales ensambles que se ... requieren a la hora de fabricar un vehículo». Y en ello sigue 60 años después, porque en este tiempo ha ido incorporando los últimos avances tecnológicos hasta convertirse en «el ejemplo más claro de integración» dentro del Grupo Renault. Lo ha puesto en valor José Martín Vega, el director del Polo Industrial Iberia Vehículo de la marca, durante el acto conmemorativo del aniversario de la veterana factoría de Valladolid que ha tenido lugar este martes, que estuvo precedido por otra celebración el pasado domingo con los trabajadores y sus familias.

Ahora bien, ¿en qué se traduce eso? En que las instalaciones de la carretera de Madrid, gracias a sus más de 1.200 empleados de los que el 21% son mujeres, surten al resto de piezas tanto de estructura (chasis) como de piel (paragolpes, portones, etc.) e incluso baterías, y además lo hacen justo en el momento en que las necesitan ('just in time') porque están sincronizadas con ellas. De su evolución da fe asimismo que la calidad se contrasta mediante la aplicación de la inteligencia artificial (IA), así como el hecho de que a su actividad tradicional sumó el pasado marzo Refactory, una nave donde los turismos usados se reacondicionan en tiempo récord tras revisar 150 puntos de control.

De ahí que el director de Comunicación de la firma del rombo, José Antonio León Capitán, haya vaticinado que «esta planta no solo tiene un gran pasado y una gran historia, sino que tiene mucho futuro». Ha sido él quien ha recordado que el desembarco de la compañía en nuestro país se remonta a diciembre de 1951 –fecha en que se constituyó la sociedad FASA y de la que se cumplirán 75 años en 2026–, si bien hasta 1953 no salió el primer Renault ensamblado en España, el mítico 4CV o 4/4. Al hilo de esto, ha explicado que la ley de 1957 que obligó a que el 90% del valor de los componentes de los coches producidos aquí fueran también de fabricación nacional fue vista como «una oportunidad» por la empresa francesa, lo que llevó a la creación de Carrocerías en el citado 1965.

«Ventaja competitiva» para España

Desde entonces el complejo «no ha dejado de crecer en competencias», destacan desde la compañía, algo que a ojos del director de la fábrica, Diego Paulini, es «una ventaja competitiva para España». Prueba de ello es que el recinto arrancó con un taller de embutición que en la actualidad «es el mayor del grupo en el mundo», en palabras de José Vega, que comenzó como becario en esta área y que no ha dudado en calificar a sus integrantes como «los mejores» en la materia. Fruto de la labor de ese equipo y de las características del departamento, que cuenta con 21 líneas, tiene capacidad para realizar 225.000 golpes al día y donde el 100% del proceso está automatizado, se produjeron 37,3 millones de piezas de acero en 2024 tanto para los cinco modelos que se montan en Valladolid (Captur y Symbioz) y Palencia (Austral, Espace y Rafale), como para otros (Megane, Kangoo, Flex-Evan, Trafic, R5 y R4).

A este se suman otros tres talleres, el de inyección de plásticos, que data de 2005 y se define como «el más moderno de la factoría»; el de soldadura por resistencia o láser, con 138 robots que realizan 3.000 puntos por minuto, y el de baterías, que sirve tanto a los vehículos híbridos no enchufables (HEV) como a los híbridos enchufables (PHEV), para los que puede realizar 300.000 y 30.000 al año, respectivamente. El recinto incluye, por otra parte, una zona de pintura de paragolpes, en quince colores diferentes, y otra dedicada a su montaje sobre un AGV, un vehículo guiado conectado con las factorías de Montaje vallisoletana y palentina para optimizar tiempos, lo que según Paulini resulta muy eficiente «en términos de stocks y flexibilidad». Y se completa con el mencionado Refactory.

«Lo más importante en estos 60 años de Carrocerías son las personas» Álvaro Jiménez Garrido Subdirector de la planta vallisoletana

Con todo, «lo más importante en estos 60 años de Carrocerías son las personas», ha sentenciado el subdirector de la planta, Álvaro Jiménez Garrido, quien ha puesto de relieve que más allá de «esa transformación a la que ha sido sometida la fábrica a nivel de procesos, de modelos y de tecnologías», está el hecho de que «la gente evidentemente también ha tenido que actualizarse y ha estado metida en el ajo». «Son gente muy muy comprometida con su fábrica, a la que le gusta lo suyo y estar a la punta de la tecnología», ha expresado rotundo, hasta el punto de que se convierte en «un legado familiar» que lleva a que haya casos en los que «dos o tres generaciones de la misma familias trabajan aquí».