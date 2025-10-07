Renault Group nombra a un nuevo director general de Renault y Alpine en España

E. N. Martes, 7 de octubre 2025, 09:44 Comenta Compartir

Renault Group anunció este martes el nombramiento de Erdem Kizildere como nuevo director general de las marcas Renault y Alpine en España, un cargo que comenzará a ejercer efectividad a partir del 17 de noviembre. En su nueva posición, el directivo liderará las operaciones comerciales en el país para consolidar los buenos resultados comerciales cosechados por Renault durante los últimos años y acompañando la expansión de Alpine. Kizildere reportará jerárquicamente a Iván Segal, director global de ventas y operaciones de la marca Renault, y funcionalmente a Josep María Recasens, presidente director general de Renault Group en España.

Con una «dilatada» trayectoria profesional de casi 20 años en compañías multinacionales de automoción, Erdem Kizildere ocupaba hasta la fecha el cargo de director de ventas de mercados internacionales para Seat & Cupra desde 2022. Durante este tiempo el directivo ha tenido un rol fundamental en el desarrollo de las marcas en distintas geografías, batiendo récords en cifras totales de la región bajo de su responsabilidad y también en varios países, entre ellos mercados importantes como México y Turquía. También ha sido responsable de la expansión internacional de la marca Cupra.

Durante los 15 años vinculado profesionalmente a Seat ha ocupado diferentes posiciones de liderazgo en ventas, flotas o remarketing y también desarrollo de la red comercial. Antes de esta etapa, Erdem Kizildere desempeñó diversos cargos en Toyota Motor Europe, centrados en operaciones de ventas dentro de la división Lexus Europe. Es ingeniero por la Universidad Técnica de Estambul y aporta una amplia experiencia internacional.

La experiencia, «clave»

El nombramiento de Erdem Kizildere refleja. según la compañía, su ambición de consolidar aún más su posición en España, un mercado estratégico en el que Renault se ha convertido en la marca más vendida durante el primer semestre de 2025. «Su experiencia será clave para continuar con esta sólida dinámica, respaldada por una gama de productos renovada, el creciente entusiasmo de los clientes por nuestra oferta electrificada, un equipo comercial español experimentado y comprometido, y una red de concesionarios altamente implicada. Esta dinámica positiva continuará con el lanzamiento de Renault 4, la próxima presentación de Nuevo Clio y la revelación de Twingo», destacó el director global de ventas y operaciones de Renault, Iván Segal.

Por su parte, el presidente director general de Renault Group España, Josep María Recasens, aseguró estar «encantado» de dar la bienvenida a Erdem Kizildere a su equipo en España. «Con su destacada experiencia en ventas y marketing, y su genuina pasión por las personas, estoy convencido de que sin duda continuará impulsando nuestro crecimiento e inspirándonos a todos para alcanzar nuevas metas junto a un equipo altamente cualificado y motivado. Erdem se incorpora en un momento clave para seguir impulsando la transformación, tras la exitosa implementación del Plan Renaulution», dijo.