El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente «Las mejores columnas son las que te salen solas, como un puñetazo»
Dos trabajadoras de Renault en la línea de montaje del nuevo Captur en una imagen de archivo. Alberto Mingueza
Automoción

Subida salarial, garantía de empleo y bolsa centrarán la negociación del convenio colectivo de Renault

La empresa remarca su «buena disposición» ante un proceso que arranca este mes con la constitución de la mesa de diálogo

E. García de Castro

E. García de Castro

Valladolid

Jueves, 2 de octubre 2025, 19:26

Comenta

El proceso para renovar el Convenio Colectivo Interprovincial de Renault España SA 2021-2024 ya está en marcha. La negociación se iniciará a finales de ... este mes y girará en torno a la subida de los salarios, la estabilidad del empleo y una mejor aplicación de la bolsa de horas, asuntos clásicos que una vez más vuelven a estar sobre la mesa en tanto que encabezan la lista de las preocupaciones de la plantilla. Todo ello a la espera de nuevos modelos o de actualizaciones de los existentes para las factorías de Valladolid y Palencia, concluido el ambicioso plan industrial que adjudicó cinco vehículos híbridos a estas fábricas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Un pueblo de Valladolid es el único de la región que está entre los 50 más ricos de España
  2. 2 Detenido el responsable del concesionario de motos que cerró sin avisar: 25 afectados y 100.000 euros en perjuicios
  3. 3

    El profesor que mató a tiros a su mujer y a su hijo en Laguna de Duero
  4. 4 Indemnizan con 1,2 millones de euros a los padres de un bebé por los daños causados en una resonancia
  5. 5

    Los ochos meses de investigación para dar con Ángel Benito: «Su entorno se movía mucho»
  6. 6 Cae en Valladolid un peligroso grupo criminal que asaltaba casas y se hacía pasar por policías
  7. 7

    Asume un año y tres meses por agredir sexualmente a una menor de 12 años en un kiosko de Pajarillos
  8. 8

    Vega de Valdetronco despide a Lourdes Gómez, su eterna alcaldesa
  9. 9

    Reclaman medidas ante la presencia de indigentes durmiendo al raso y las basuras acumuladas junto al albergue
  10. 10

    La antigua sede de El Norte reabrirá con 38 estudios y apartamentos turísticos en 2027

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Subida salarial, garantía de empleo y bolsa centrarán la negociación del convenio colectivo de Renault

Subida salarial, garantía de empleo y bolsa centrarán la negociación del convenio colectivo de Renault