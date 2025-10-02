Subida salarial, garantía de empleo y bolsa centrarán la negociación del convenio colectivo de Renault

El proceso para renovar el Convenio Colectivo Interprovincial de Renault España SA 2021-2024 ya está en marcha. La negociación se iniciará a finales de ... este mes y girará en torno a la subida de los salarios, la estabilidad del empleo y una mejor aplicación de la bolsa de horas, asuntos clásicos que una vez más vuelven a estar sobre la mesa en tanto que encabezan la lista de las preocupaciones de la plantilla. Todo ello a la espera de nuevos modelos o de actualizaciones de los existentes para las factorías de Valladolid y Palencia, concluido el ambicioso plan industrial que adjudicó cinco vehículos híbridos a estas fábricas.

El primer paso ha sido la denuncia de la regulación en vigor por parte de UGT, CC OO y SCP (el Sindicato de Cuadros y Profesionales), puesto que fueron esas tres centrales de representación de la plantilla las que la firmaron (CGT la rechazó). Se trata de un trámite preceptivo y previo al inicio de las conversaciones, que según el artículo 5 del convenio debe realizarse al menos tres meses antes de que caduque. Cabe recordar, en este sentido, que su vigencia acaba el próximo 31 de diciembre porque se prorrogó al ejercicio 2025, en esta ocasión únicamente con el apoyo de la Unión General de Trabajadores y SCP.

«Son los trámites habituales y legales que hay que hacer para empezar», remarcan fuentes de la multinacional del rombo, que prefieren no desvelar ningún detalle de la que será su oferta: «A día de hoy el objetivo es establecer la Comisión Negociadora y una vez empiece a funcionar, todo lo que vayamos proponiendo se verá primero allí con la otra parte», se limitan a indicar en referencia a los delegados sindicales. Aseguran, eso sí, que «la buena disposición al diálogo por supuesto que la hay, siempre ha sido así en esta casa y así va a seguir siendo».

Una vez disparado el pistoletazo de salida hay un periodo de un mes para la constitución del órgano mencionado, lo que implica que deberá conformarse antes de que termine octubre. Tendrá 26 miembros, trece de ellos nombrados por la empresa y trece elegidos entre los representantes del personal de las plantas de Valladolid y Palencia y de las oficinas de Madrid. La vez anterior contó con cuatro integrantes de UGT, tres de Comisiones Obreras, dos de SCP, dos de CGT, uno de CSIF y uno de Trabajadores Unidos (TU), una distribución que fue impugnada por CC OO por entender que no reflejaba el peso electoral de cada uno.

Por «una plataforma común»

Desde esta última organización el portavoz de la Sección Sindical Intercentros, Sergio García Delgado, tiende la mano al resto para articular «una plataforma común que defendamos juntos, porque sería la mejor forma de hacer fuerza». La propuesta que Comisiones ofrece como arranque tiene «149 puntos» entre los que ocupa un lugar destacado «la recuperación del poder adquisitivo». «Tenemos que atar la inflación al IPC pero con un plus más. Hay que hablar de un salario que compense las subidas tan desmesuradas de todos los productos, incluidos los coches. Tenemos que dar la posibilidad a los trabajadores de poder acceder como mínimo a los coches de Renault», defiende.

Junto a esto, Sergio García asegura que van a hacer hincapié en «una nueva regulación de la bolsa de horas», para «adaptarla a los nuevos tiempos». «Es una buena medida de flexibilidad para casos concretos porque evita ERTE, pero cuando se empieza a usar de forma continuada sin pensar en los trabajadores es conveniente parar, poner el freno e intentar regularla», explica en referencia a que «en Valladolid se están trabajando muchos sábados y queremos que la gente pueda tener un poco de conciliación». Ahora bien, «lógicamente lo primero que pedimos es futuro, puedes plantear cien medidas pero si no tenemos vehículos para hacer, el convenio no tiene sentido», sentencia, ya sea en forma de «plan industrial, de modelos que vengan o de lo que sea, pero al menos a cinco años vista». Y ello sin perder de vista que «siempre es una medida de presión» para la compañía, que «intenta cambiarlo por condiciones».

Al hilo de esto Adolfo Arnáez, el coordinador general de la Sección Sindical de UGT-FICA en la firma francesa, recuerda que «la anterior vez hicimos un convenio de un año porque no había plan industrial. Veremos qué plan industrial nos presenta la empresa y dependiendo de él, ese plan será el que fije la vigencia del próximo convenio». El dirigente sentencia que «desde la parte social y desde la Unión General de Trabajadores tenemos muchas ganas de entrar a negociar unos ejes para nosotros fundamentales donde va a entrar el futuro, el salario, el empleo y la jornada», resume.

Como punto de partida, y a expensas de «ver cómo viene la Dirección», tienen la convicción de que «nada es imposible» y encaran la labor que tienen por delante «con la predisposición de intentar llegar a un acuerdo, pero sin movernos un ápice de las reivindicaciones que tenemos y que los afiliados nos han trasladado a la hora de realizar las plataformas, tanto en el periodo que hemos abierto de sugerencias como cuando hemos celebrado asambleas y han participado en ellas». En este sentido, Adolfo Arnáez pone en valor que «UGT ha sido hasta ahora la única organización que siempre ha llegado a acuerdos».

«En todas las negociaciones de convenio lo que pides es poder tener una estabilidad laboral con un incremento del poder adquisitivo, básicamente eso», coincide por su parte Raúl Valentín Caballero, delegado general del Sindicato de Cuadros y Profesionales, quien remarca que en los últimos tiempos «nos hemos estado apretando el cinturón» y recuerda que «normalmente aquí en Renault siempre se han firmado los convenios con la cláusula de la adjudicación de los nuevos proyectos». Por eso confía en que vengan a las factorías españolas, «porque supondría carga de trabajo para garantizar el futuro unos años», y añade que «lógicamente a la negociación hay que ir con buena voluntad para ambas partes».

Subida del IPC más 6 puntos

La Confederación General del Trabajo es la única que concreta sus demandas, que pasan por exigir una duración de tres años y «un incremento salarial lineal consolidable igual a una mensualidad» para recuperar parte del poder adquisitivo perdido, que cifran en «más del 30% en los últimos planes industriales». Al hilo de esto, exigen una cláusula de revisión salarial del «IPC más seis puntos», una jornada semanal de 30 horas y «aumentos en los pluses», detalla el delegado general de CGT, Miguel Ángel León, quien incide en que «llevamos muchos años en los que la empresa pide esfuerzos y ahora le toca a ella hacerlos».

A estas demandas se suman otras como la posibilidad de acogerse a la reducción por cuidado de hijos hasta que cumplan los 16 años, «porque esa es la edad de escolarización obligatoria», o la creación de «una licencia por cuidados de animales domésticos de 10 horas al año». León añade que Renault no quiso firmar más de un año de prórroga porque «a primeros de 2026 se tienen que anunciar los nuevos modelos y tienen ese as en la manga, con el anuncio de los coches nuevos querían tener una llave para la negociación que nosotros llamamos chantaje», apostilla rotundo, «para decir que dependemos de lo que firmemos para ser competitivos y traeremos estos coches o a lo mejor no viene nada».