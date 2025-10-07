El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Imagen de archivo de una trabajadora en una fábrica de Renault. El Norte

Renault planea despedir a 3.000 trabajadores en varias áreas para reducir costes fijos

Por el momento se desconocen las secciones afectadas, aunque podría darse en los departamentos de Recursos Humanos, Finanzas o Marketing

E. N.

Martes, 7 de octubre 2025, 10:39

Renault planea despedir a 3.000 trabajadores de su plantilla en distintas secciones de la compañía, entre las que no se incluirían los empleos en sus fábricas de producción, según han confirmado a Europa Press en fuentes de la compañía.

Estos despidos, tal y como ha adelantado el medio francés 'L'informatique', se encuentran todavía en una fase inicial y se enmarcan dentro de un plan para recortar costes fijos, con el fin de agilizar procesos, fruto de la situación actual del sector de la automoción.

Por el momento, no se sabe a qué áreas afectarían estos despidos, aunque podría darse en los departamentos de Recursos Humanos, Finanzas o Marketing, principalmente en la sede central de Renault en París, según informa el medio francés.

Las mismas fuentes consultadas por Europa Press han precisado que se desconoce si esta situación podría afectar a España ya que por el momento no se ha tomado ninguna decisión y tampoco se dispone de cifras que comunicar dentro de este proceso.

Pérdidas en el primer semestre

La plantilla total de la compañía supera los 98.000 empleados, aproximadamente. Al cierre del primer semestre de este año, Renault ha registrado pérdidas por importe de 11.143 millones de euros como resultado del impacto de Nissan en su cuenta de resultados, tras cambiar la contabilidad de su participación en la firma nipona.

Estos despidos en la marca francesa se suman a otros anuncios recientes dentro del sector automovilístico, como en las proveedoras alemanas Bosch o ZF Friedrichshafen, que recortarán 7.600 y 13.000 empleos, respectivamente. También Volvo recortará 3.000 empleos a nivel global, en torno al 15% de su plantilla.

