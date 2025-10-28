El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Trabajadores de Renault de camino a sus puestos en la factoría de Valladolid hace una semana. Carlos Espeso

Negociación del convenio

Renault no prevé coches nuevos para Valladolid y Palencia «a día de hoy» y pide más flexibilidad y ajustar costes salariales

Alerta del «difícil momento que atraviesa la automoción en Europa» mientras los sindicatos exigen subir los sueldos y proyectos para las fábricas

E. García de Castro

E. García de Castro

Valladolid

Martes, 28 de octubre 2025, 19:26

La negociación del nuevo convenio colectivo de Renault ha arrancado formalmente este 28 de octubre con la constitución de la comisión paritaria entre la empresa ... y los representantes de los empleados de la firma del rombo en nuestro país, que a priori defienden posturas muy alejadas. Se trata de un órgano formado por 26 miembros de los que trece responden ante la Dirección y los trece restantes defienden los intereses de la plantilla. De estos últimos, en consonancia con los resultados de las elecciones sindicales, cuatro pertenecen a UGT, tres a CC OO, tres a SCP, dos a CGT y uno a CSIF, lo que deja fuera a Trabajadores Unidos (TU).

