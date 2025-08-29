El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Los representantes del comité que negocian el convenio. ICAL

La plantilla de Horse rechaza la propuesta de la empresa para el convenio colectivo

El 54,6% de los trabajadores del fabricante de motores votaron en contra en el referéndumo planteado por UGT, CC OO y SPC

Ángel Blanco Escalona

Ángel Blanco Escalona

Valladolid

Viernes, 29 de agosto 2025, 22:24

El comité de empresa decidió llevar la última propuesta de la dirección a votación y ahora una ligera mayoría de los trabajadores ha dicho no. ... El documento final presentado por Horse a los sindicatos para el primer convenio colectivo de la compañía fue rechazado este viernes en el referéndum promovido por UGT, CC OO y SCP por algo más de la mitad de quienes acudieron a votar.

