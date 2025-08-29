La plantilla de Horse rechaza la propuesta de la empresa para el convenio colectivo

El comité de empresa decidió llevar la última propuesta de la dirección a votación y ahora una ligera mayoría de los trabajadores ha dicho no. ... El documento final presentado por Horse a los sindicatos para el primer convenio colectivo de la compañía fue rechazado este viernes en el referéndum promovido por UGT, CC OO y SCP por algo más de la mitad de quienes acudieron a votar.

Con un censo de 3.798 personas (en Valladolid, Sevilla y Madrid), depositaron la papeleta 3.113 de ellos, es decir el 81,9% de participación, según informó la comisión negociadora. El sí a la firma del primer convenio colectivo de Horse España obtuvo 1.383 votos, que representan el 44,4%del total. Mientras tanto, el no recibió 1.699 adhesiones, que suponen el 54,6%del total. Además se contabilizaron 23 votos en blanco y ocho nulos.

El referéndum fue propuesto a votación por una mayoría de la comisión sindical, después de una negociación que llegó a situarse al borde de la huelga. Se trata de UGT, SCP y CC OO, que aglutinan 18 de los 25 miembros de la comisión negociadora (72%). El resto de integrantes (CGT y CSIF) rechazaron de plano la propuesta empresarial, al igual que ha hecho ahora una mayoría de los trabajadores.

«Asumimos el resultado con naturalidad», comentó Iván de la Fuente, delegado general de la Unión General de Trabajadores en Horse y portavoz de la comisión negociadora. «Desde el primer momento dijimos que queríamos que hablara la plantilla y que nosotros acataríamos su decisión. Han dicho que no y, por lo tanto, UGT retira su apoyo y no firmará el texto propuesto», explicó.

A partir de ahora, los representantes sindicales de las cinco formaciones con presencia en Horse volverán a reunirse para acordar sus posiciones y trasladar a la empresa el resultado de la votación en un encuentro que está convocado para la próxima semana.

«La gente ve que la situación de la empresa es buena y el coste de la vida es muy alto», resume el representante de UGT

¿Por qué ha sido 'desautorizada' la propuesta de la empresa? «La gente ve que la situación de la empresa es buena y el coste de la vida no tanto, en realidad ve que el IPC está por las nubes. Tenemos compañeros que lo están pasando mal económicamente y una mayoría ha valorado que necesitan más, que lo ofrecido no es suficiente», resumió De la Fuente,

El documento ahora rechazado contemplaba 200 nuevos contratos indefinidos y comprometía 70 millones de inversión. Iba a tener una duración de dos años (entre el 1 de enero de 2025 y el 31 de diciembre de 2026) y los salarios subirían el IPC más el 1% adicional cada uno de esos ejercicios. Además había una paga de beneficios para Horse Powertrain Spain de 400 euros para todos los empleados.