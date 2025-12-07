Las carreteras de Castilla y León sumarán 18 equipos de estaciones meteorológicas y sensores de temperatura Los aparatos permitirán disponer de información más precisa y anticipada que garantice la seguridad y fluidez del tráfico en episodios de frío extremo o nevadas

La Junta de Castilla y León ha licitado, por un presupuesto de 135.000 euros, el suministro e instalación de 18 equipos de nuevas estaciones meteorológicas y sensores de temperatura en la calzada en la red autonómica. Con ello, se completa y refuerza la cobertura existente para disponer de información más precisa y anticipada que permita garantizar la seguridad y fluidez del tráfico en episodios de frío extremo o nevadas.

El contrato cuenta con un plazo de ejecución de seis meses. Esta actuación, impulsada por la Consejería de Movilidad y Transformación Digital, refuerza la estrategia de digitalización aplicada a la vialidad invernal y permitirá mejorar la capacidad de anticipación y respuesta ante episodios meteorológicos adversos.

La iniciativa se desarrolla en el marco del proyecto Territorio Rural Inteligente de Castilla y León, que pone a disposición de las administraciones una plataforma para monitorizar servicios públicos en tiempo real. Gracias a esta herramienta, los responsables de la gestión de carreteras pueden visualizar, de forma individual o conjunta, los datos de cada dispositivo desplegado, incluidos parámetros como temperatura ambiente, humedad relativa, punto de rocío, presión atmosférica, velocidad del viento o temperatura de la calzada.

Aprovechando dicha plataforma, la Dirección General de Carreteras e Infraestructuras, con el objeto de posibilitar una mejora en la gestión inteligente de la vialidad invernal e información al ciudadano, ha instalado sensores que informan sobre el volumen de fundentes en silos y depósitos de salmuera, y también estaciones meteorológicas que indican los parámetros más importantes de las condiciones ambientales e incluso la temperatura de la calzada. En total son 127 los ya instalados en el territorio de la comunidad.