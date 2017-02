Orlando Ortega: "Hasta que no baje de 7.45 no paro"

Orlando Ortega, actual subcampeón olímpico de 110 m vallas, se manifestó dispuesto a batir por tercera vez este año el récord de España de 60 metros vallas -"hasta que no baje de 7.45 no paro, dijo-, después de haber ganado su primer título nacional en pista cubierta pese a correr dos veces la final.

"No oí el disparo que anulaba la carrera (por salida falsa de Javier Colomo) y fui con todo. He corrido 120 metros, pero estoy feliz. Sabía cual era el objetivo y también salí con todo en la segunda carrera", comentó el habanero, que rompió este sábado la racha de cinco títulos consecutivos de Jackson Quiñónez con un registro de 7.61.

No quiere pensar, de momento, en los Europeos en pista cubierta de Belgrado, del 3 al 5 de marzo. "Ahora sólo pienso en el mitin de Madrid (viernes, 24). Estoy tranquilo, trabajando fuerte. En el Europeo el objetivo será, como siempre, la final. Y Hasta que no baje de 7.45 no paro", anticipó Ortega, que tiene el récord actual en 7.48.

Orlando Ortega, actual subcampeón olímpico de 110 m vallas, rompió este sábado la racha de cinco títulos nacionales consecutivos de Jackson Quiñónez en 60 con obstáculos y se proclamó por vez primera campeón de España bajo techo con un registro de 7.61.

Propietario de las siete mejores marcas españolas del año, dos de ellas récords nacionales -el más reciente, 7.48-, el habanero, que ya tenía asegurada la victoria en el World Tour en pista cubierta, partía como favorito indiscutible en los nacionales y no decepcionó.

Por la mañana, Ortega marcó el mejor crono (7.71); en las semifinales vespertinas igualó el récord de los campeonatos de Quiñónez con 7.52, y en la final, hora y media después, tuvo que hacer dos carreras completas en el lapso de cuatro minutos.

Los jueces descalificaron por salida falsa a uno de los candidatos al podio, Javier Colomo, pero el disparo de anulación sonó cuando Ortega ya estaba cerca de la raya de meta. El habanero fue con todo, pero es tan superior al resto que ganó también sobradamente la segunda carrera.

No compareció el plusmarquista español de heptatlón, Jorge Ureña, que se había inscrito en la prueba. Arnau Erta fue segundo con 7.96, y el valenciano Luis Salort, que batió en semifinales el récord de España júnior con 7.96, subió al podio como tercero con 7.98.