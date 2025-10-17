El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Urgente César Arribas, condenado a 30 años de prisión por el asesinato de Teresa Rodríguez

Muere una joven tras colisionar su coche con un camión en la N-122 en Zamora

Se trata del segundo accidente de tráfico mortal en la misma carretera en apenas 24 horas

E. N.

Viernes, 17 de octubre 2025, 14:58

Una mujer de unos 30 años ha muerto este viernes tras una colisión entre un turismo y un camión en la provincia de Zamora. El accidente se ha producido sobre las 11:30 horas en el kilómetro 509 de la N-122, a la altura de Ceadea, momento en el que una llamada ha alertado a la sala de operaciones del 112 del choque y ha informado de que la conductora del coche estaba inconsciente y atrapada en el interior del mismo.

Hasta el lugar se ha desplazado la Guardia Civil de Tráfico de Zamora, los Bomberos de la Diputación de Zamora, un helicóptero medicalizado y una ambulancia soporte vital básico. En el lugar, el personal sanitario solo ha podido confirmar el fallecimiento de la mujer.

Se trata del segundo accidente de tráfico mortal en la N-122 en apenas 24 horas. Sobre las 9:30 horas del jueves en la provincia de Valladolid, un hombre de 62 años, José Luis Hidalgo Piriz, falleció tras una colisión frontal entre su motocicleta y un camión. El siniestro tuvo lugar en el kilómetro 336,8 de la citada carretera, en el término de Sardón de Duero.

