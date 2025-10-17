El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Lugar del siniestro en la N-122. En detalle, José Luis Hidalgo Piriz. Mar García/Rodrigo Jiménez

Valladolid

El mundo del rugby llora la muerte de José Luis, la última víctima de la N-122

Aficionado del VRAC y vecino de Pajarillos, es el duodécimo fallecido en las carreteras de Valladolid en lo que va de año

Á. M.

Á. M.

Valladolid

Viernes, 17 de octubre 2025, 06:46

Comenta

El mundo del rugby, concretamente en el seno del VRAC Quesos Entrepinares, llora desde este jueves la muerte de José Luis Hidalgo Piriz de 62 años, la última víctima mortal de la N-122 tras colisionar la moto que conducía contra un camión. Los hechos tuvieron lugar a las 9:30 horas en el punto kilométrico 336, donde los equipos sanitarios solo pudieron certificar el fallecimiento tras el brutal impacto.

