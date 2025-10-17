El mundo del rugby llora la muerte de José Luis, la última víctima de la N-122

El mundo del rugby, concretamente en el seno del VRAC Quesos Entrepinares, llora desde este jueves la muerte de José Luis Hidalgo Piriz de 62 ... años, la última víctima mortal de la N-122 tras colisionar la moto que conducía contra un camión. Los hechos tuvieron lugar a las 9:30 horas en el punto kilométrico 336, donde los equipos sanitarios solo pudieron certificar el fallecimiento tras el brutal impacto.

José Luis Hidalgo, oriundo del País Vasco, era un gran seguidor del VRAC. Asiduo del Pepe Rojo cada vez que jugaba su equipo, era habitual verle con la camiseta del Quesos, aunque no hubiera partido. Tal es así que era uno más dentro de la peña El Tornillo, con los que siempre iba al campo. Su afición por este deporte y concretamente por el VRAC se acrecentó después de iniciar su relación con su actual pareja hace más de 20 años. Esta tenía un hijo, que por esas fechas jugaba en las categorías inferiores del equipo vallisoletano. Así que José Luis intensificó su presencia en cada uno de sus encuentros.

Seguía las andanzas de su hijo, quien permaneció varios años en la entidad, si bien al dejar el equipo, José Luis no abandonó los colores del VRAC, donde acudía cada vez que jugaba su equipo. «Presumía del equipo, aunque suene a tópico, pero siempre iba con la camiseta del Quesos», apuntan desde la directiva del club, que lamentan el fallecimiento de José Luis Hidalgo.

De hecho mostraba el interés por la confección del equipo. «Siempre preguntaba qué plantilla íbamos a hacer para la próxima temporada. Era una persona muy implicada y muy agradable», agregan desde el club.

El terrible accidente también ha conmocionado al barrio de Pajarillos, donde residía José Luis Hidalgo y donde también era habitual verle con la camiseta del VRAC, al igual que en Delicias, al trabajar su pareja en un comercio de la plaza del Carmen.

La muerte de José Luis eleva a doce los fallecidos por accidentes de tráfico en vías interurbanas de la provincia en este 2025. Se trata del quinto motorista, el segundo en los últimos cinco días, después de que Raúl Ureña, de 52 años, perdiera la vida tras caerse en la A-11, a la altura de La Cistérniga. Balance trágico después de dos meses tétricos en las vías interurbanas de Valladolid.

Otra vez la N-122

La siniestralidad mortal ha vuelto también a la N-122 después de que hace un mes falleciera Álvaro Gigosos. Recepcionista de Abadía Retuerta, el joven de 22 años se empotró contra un camión que circulaba de madrugada a la altura del término municipal de Traspinedo. Hasta el fallecimiento de Álvaro, la N-122, el gran punto negro de las carreteras de la provincia, acumulaba casi un año sin muertos. En cuatro semanas, ha vuelto a registrar otros dos, ambos por colisiones con vehículos pesados.

El balance de fallecidos es ligeramente peor respecto al año pasado, cuando por estas fechas de 2024 habían muerto nueve personas, tres menos que las que se llevan actualmente en 2025.