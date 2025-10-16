El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Los padres y familiares de Teresa Rodríguez, durante una de las sesiones del juicio. Luis Hidalgo

El jurado declara culpable de asesinato con premeditación al vallisoletano que mató a su expareja en Bruselas

Ha tardado tres horas en dictar sentencia en el caso del crimen de Teresa Rodríguez en 2022, aunque hasta este viernes no se sabrá la pena que se impondrá a César Arribas

Olatz Hernández

Olatz Hernández

Jueves, 16 de octubre 2025, 16:29

Comenta

El jurado popular ha concluido este jueves que César A. C., ex guardia civil, es culpable de haber «asesinado voluntariamente y con premeditación» a su ... expareja, la vallisoletana Teresa Rodríguez Llamazares en octubre de 2022. Los doce ciudadanos belgas elegidos al azar -ocho hombres y cuatro mujeres- han llegado a esta decisión tras tres horas de deliberación. Aún queda por saber la pena que se impondrá al joven de 26 años y que acuchilló a la joven más de cien veces hasta causarle la muerte. La decisión se conocerá mañana, en una deliberación que comenzará a las 9.00 horas de la mañana.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Hallan el cadáver de una mujer en el sofá de su casa del centro de Valladolid
  2. 2 Muere un motorista en un choque frontal con un camión en la N-122 en Sardón
  3. 3 El triste y solitario final de Antonio Famoso, el hombre que llevaba muerto 12 años en su casa
  4. 4

    El cantante de Coldplay suena para la banda sonora en la boda de la hija de Banderas en Valladolid
  5. 5 Expulsan de China a un ciclista del Burgos BH y le prohíben la entrada de por vida por un mensaje ofensivo
  6. 6

    Un repartidor salva la vida en Rioseco a un conductor con un ataque epiléptico
  7. 7 Requisadas decenas de bufandas y banderines durante el España-Bulgaria en Valladolid
  8. 8

    El joven francés que fue asesinado de un navajazo tras una pelea en una discoteca
  9. 9 Investigado por un delito contra los animales el conductor del quad que mató a una vaquilla en Bolaños
  10. 10

    «Al acabar la carrera tenía claro que me iba a quedar en el campo»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla El jurado declara culpable de asesinato con premeditación al vallisoletano que mató a su expareja en Bruselas

El jurado declara culpable de asesinato con premeditación al vallisoletano que mató a su expareja en Bruselas