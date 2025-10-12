El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Lugar del accidente, entre el kilómetro 357 y 358 de la autovía A-11, a la altura de La Cistérniga. Carlos Espeso

El motorista fallecido en la A-11 era vecino de La Cistérniga y natural de Tudela de Duero

La víctima, de 52 años, falleció en el hospital, donde fue trasladado en UVI móvil tras sufrir una caída cuando circualaba por la autovía

J. S. H.

J. S. H.

Valladolid

Domingo, 12 de octubre 2025, 20:33

Raúl Ureña, de 52 años, es el motorista fallecido este domingo en la autovía A-11 tras sufrir una caída de la moto en la ... que circulaba, a la altura de La Cistérniga. El alcalde de esta localidad, Alberto Redondo, ha confirmado la identidad de la víctima, que era vecino del municipio pero oriundo de la cercana Tudela de Duero, donde reside su familia.

