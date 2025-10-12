El motorista fallecido en la A-11 era vecino de La Cistérniga y natural de Tudela de Duero

Raúl Ureña, de 52 años, es el motorista fallecido este domingo en la autovía A-11 tras sufrir una caída de la moto en la ... que circulaba, a la altura de La Cistérniga. El alcalde de esta localidad, Alberto Redondo, ha confirmado la identidad de la víctima, que era vecino del municipio pero oriundo de la cercana Tudela de Duero, donde reside su familia.

El accidente se registró en torno a las 14:00 horas, entre los kilómetros 357 y 358, cuando la sala de emergencias de Castilla y León recibió una llamada que alertaba de la presencia de un motorista herido que se encontraba consciente tras sufrir una caída del ciclomotor que conducía, en la que no ha habido más vehículos implicados, según ha confirmado el 112.

Al lugar se trasladaron efectivos de la Guardia Civil de Tráfico y personal de Emergencias Sanitarias del Sacyl, que movilizó una UVI móvil. Allí, los médicos proporcionaron los primeros auxilios al motorista, siendo trasladado posteriormente en la ambulancia medicalizada al Clínico Universitario de Valladolid. El hombre falleció horas después en el centro hospitalario al no poder recuperarse de las heridas sufridas durante el impacto.

Noveno fallecido

La muerte de este hombre de 52 años es la novena que se produce en las vías interurbanas de Valladolid durante este 2025, superando ya la cifra registrada por estas mismas fechas el año pasado. La anterior víctima mortal fue un joven de 22 años que perdió la vida en la madrugada del pasado 22 de septiembre en la N-122, tras colisionar con un camión a la altura del término municipal de Traspinedo.