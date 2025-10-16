El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Herido un motorista de 35 años tras una colisión con un turismo en Valladolid

El accidente ha tenido lugar en la incorporación hacia la VA-20 desde la avenida de Burgos

Valladolid

Jueves, 16 de octubre 2025, 14:05

Un hombre de unos 35 años ha resultado herido este jueves en una colisión entre una motocicleta y un turismo en Valladolid capital. El accidente se ha producido sobre las 12:50 horas en la avenida de Burgos, en la incorporación a la VA-20, cuando una llamada ha alertado a la sala de operaciones del 112 del choque y ha requerido asistencia sanitaria para el motorista, que estaba herido.

Hasta el lugar se ha desplazado la Policía Local de Valladolid, el Cuerpo Nacional de Policía y personal sanitario para atender al herido.

Por el momento se desconoce la gravedad de sus lesiones, así como si el motorista ha precisado traslado hospitalario.

