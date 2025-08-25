Herido un menor de 13 años tras caer desde metro y medio en la antigua cárcel de Zamora El chico fue encontrado por los bomberos al estar en una zona de difícil acceso para una ambulancia

E. N. Lunes, 25 de agosto 2025, 10:28 Comenta Compartir

Un menor de 13 años resultó este domingo herido tras caerse desde metro y medio de altura en la parte trasera de la cárcel vieja de Zamora, por lo que una vez encontrado por los bomberos al estar en una zona de difícil acceso fue trasladado al hospital de la capital.

La sala del Centro de Emergencias 112 Castilla y León recibió una llamada minutos después de las 20:30 horas que informaba de que un joven estaba herido tras caerse en la cárcel vieja de Zamora. El alertante comunicó que se encontraba en un camino de tierra estrecho, que era inaccesible para la ambulancia, por lo que era necesaria la intervención de los bomberos.

El centro de emergencias 112 avisó del incidente al Centro Coordinador de Emergencias, Bomberos de Zamora, Policía Local y Emergencias sanitarias Sacyl que movilizó una UVI móvil. Una vez que los bomberos llevaron al menor hasta el recursos sanitario, se evacuó al Complejo Asistencial de Zamora.

Temas

Zamora