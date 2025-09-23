Un accidente corta desde primera hora la A-62 en Castrillo de la Guareña
Se ha habilitado un desvío operativo entre la citada localidad zamorana y Cañizal
E. N.
Martes, 23 de septiembre 2025, 08:41
El vuelco de un camión ocurrido durante la noche del lunes en la A-62, a la altura de la localidad zamorana de Castrillo de la Guareña, mantiene cortada la vía desde el kilómetro 195 hasta el 203 en sentido Portugal. El corte, según desvela la Dirección General de Tráfico (DGT) en una información recogida por Ical, permanece en toda la vía en sentido creciente de la kilometración, y se ha habilitado un desvío operativo entre Castrillo de la Guareña y Cañizal.
El accidente se produjo a las 22:01 horas, cuando el servicio de emergencias 112 recibió el aviso del suceso, en el que se indicaba que el conductor del camión volcado se hallaba herido y atrapado en la cabina del vehículo.
El 112 avisó a la Guardia Civil de Tráfico de Salamanca, a los Bomberos de Toro y a Emergencias Sanitarias-Sacyl, desde donde se envió una UVI móvil, una ambulancia de soporte vital básico y personal sanitario del centro de salud de Pedrosillo el Ralo.
Finalmente, a la llegada de los servicios de emergencia, el conductor herido, de 27 años, se encontraba fuera del camión y fue atendido y dado de alta en el lugar.
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.