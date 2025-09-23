El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Consulta la portada de El Norte de Castilla
Estado de la A-62 a la altura de la localidad zamorana de Cañizal, este martes por la mañana. DGT
Zamora

Un accidente corta desde primera hora la A-62 en Castrillo de la Guareña

Se ha habilitado un desvío operativo entre la citada localidad zamorana y Cañizal

E. N.

Martes, 23 de septiembre 2025, 08:41

El vuelco de un camión ocurrido durante la noche del lunes en la A-62, a la altura de la localidad zamorana de Castrillo de la Guareña, mantiene cortada la vía desde el kilómetro 195 hasta el 203 en sentido Portugal. El corte, según desvela la Dirección General de Tráfico (DGT) en una información recogida por Ical, permanece en toda la vía en sentido creciente de la kilometración, y se ha habilitado un desvío operativo entre Castrillo de la Guareña y Cañizal.

Sucesos en Castilla y León

Un incendio obliga a desalojos en una residencia de ancianos asistidos en La Rubia

Un incendio obliga a desalojos en una residencia de ancianos asistidos en La Rubia

Un grupo armado con palos persigue a un hombre que portaba un arma de fuego

Un grupo armado con palos persigue a un hombre que portaba un arma de fuego

El accidente se produjo a las 22:01 horas, cuando el servicio de emergencias 112 recibió el aviso del suceso, en el que se indicaba que el conductor del camión volcado se hallaba herido y atrapado en la cabina del vehículo.

El 112 avisó a la Guardia Civil de Tráfico de Salamanca, a los Bomberos de Toro y a Emergencias Sanitarias-Sacyl, desde donde se envió una UVI móvil, una ambulancia de soporte vital básico y personal sanitario del centro de salud de Pedrosillo el Ralo.

Finalmente, a la llegada de los servicios de emergencia, el conductor herido, de 27 años, se encontraba fuera del camión y fue atendido y dado de alta en el lugar.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Abadía Retuerta y el Villa de Simancas lloran la muerte de Álvaro Gigosos en Traspinedo
  2. 2 Stella, la hija de Antonio Banderas, celebra su despedida de soltera antes de su boda vallisoletana
  3. 3

    Un incendio obliga a desalojos en una residencia de ancianos asistidos en La Rubia
  4. 4

    «Reservaban en ocho sitios y venían al que querían»
  5. 5

    Investigada por homicidio imprudente la conductora implicada en el accidente mortal de San Agustín
  6. 6

    Un año de la agresión del Desierto Rojo: «Sospechas de todo el mundo, la estética ya no es un signo de identidad»
  7. 7

    Ardilla a la fuga: del Campo Grande a una cafetería de Recoletos
  8. 8 Investigan una agresión con robo en Cuéllar relacionada con la desaparición de una menor
  9. 9

    Valladolid vive el amanecer más frío en cuatro meses a la espera del veranillo de San Miguel
  10. 10

    Cuadruplica la tasa de alcohol y choca contra un coche estacionado en Pajarillos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Un accidente corta desde primera hora la A-62 en Castrillo de la Guareña

Un accidente corta desde primera hora la A-62 en Castrillo de la Guareña