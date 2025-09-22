El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Un grupo armado con palos persigue a un hombre que portaba un arma de fuego

El suceso ocurrió sobre las 23:10 horas del viernes en la calle Alonso París y la Policía Local montó vigilancia en las cercanías de los domicilios de los implicados

Palencia

Lunes, 22 de septiembre 2025, 13:44

Agentes de la Policía Local de Palencia, sobre las 23:10 horas del viernes acudió a la calle Alonso París por una llamada en la que se informaba de un grupo de personas armadas con palos que perseguían a otro. Se identificó a un grupo que manifestaba haber sido amenazado por un varón de 46 años que pudiera portar un arma de fuego. Se montó un dispositivo de vigilancia en las cercanías de los domicilios de los implicados por posibles altercados, que no llegaron a producirse.

El sábado, en torno a las 4:30 horas en la calle Rizarzuela, la Policía Local de Palencia identificó a dos hombres de 25 y 35 años implicados en una pelea tras una discusión por asunto de parejas. Se apreció que ambos presentaban signos de embriaguez, así como ausencia de lesiones, manifestando ambos que no deseaban formular denuncia.

El domingo, alrededor de las 22:15 horas, la Policía Local acudió a un domicilio de la Plaza Cervantes por una fuerte discusión en el interior. Se identificó a un joven de 29 años y a dos hermanas de 18 y 34 años. Se verificó que no había existido violencia física, se medió entre los implicados y se les informa de los pasos a seguir en caso de querer formular denuncia.

