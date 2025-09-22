El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Palencia

Intervenidas 32 plantas marihuana de gran tamaño en Olmos de Ojeda

La Guardia Civil investiga a un hombre de 53 años como presunto autor de un delito contra la salud pública por tráfico de drogas

Lunes, 22 de septiembre 2025, 12:33

Agentes de la Guardia Civil de Palencia investigaron a un hombre de 53 años de edad como presunto autor de un delito contra la salud pública por tráfico de drogas, tras descubrir un cultivo de marihuana en una vivienda de Olmos de Ojeda, en la provincia de Palencia. En la operación se intervinieron 32 plantas de gran tamaño y una posible sustancia estupefaciente.

La operación comenzó la semana pasada tras un aviso al teléfono de emergencias 062, que alertaba sobre vehículos sospechosos en las proximidades de la localidad. Al llegar, los agentes observaron cómo los vehículos huían al detectar la presencia policial.

Durante la inspección de la zona, percibieron un fuerte olor a marihuana procedente de una vivienda cercana, lo que levantó sospechas de una posible plantación indoor.

En el registro de la vivienda, los agentes hallaron 32 plantas de marihuana de gran tamaño y una pequeña cantidad de una sustancia blanquecina, posiblemente cocaína. El investigado, con antecedentes por hechos similares, permitió a la Guardia Civil desmantelar un punto de cultivo de sustancias estupefacientes en la comarca del Boedo-Ojeda.

