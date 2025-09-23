Un incendio obliga a desalojos en una residencia de ancianos en La Rubia

Varias llamadas en torno a las 22:00 horas de este lunes han alertado al servicio de emergencias 112 de que un incendio estaba afectando ... a la residencia de ancianos ubicada a la altura del número 62 de la carretera de Rueda, en el barrio de La Rubia de Valladolid.

Los alertantes señalaban en sus avisos que se estaba quemando mobiliario y que se veían llamas, por lo que ha habido que desalojar a varias personas, según indican fuentes de la Policía Municipal, quienes indican que ha sido necesario evacuar una zona del centro sin que se registrara ningún herido.

Los Bomberos, dos horas después del aviso, seguían en el lugar del incendio, realizando labores de extinción y de acondicionamiento de la zona.