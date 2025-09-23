Un incendio obliga a desalojos en una residencia de ancianos en La Rubia

ValladolidUn incendio obliga a desalojos en una residencia de ancianos en La Rubia
Según indican fuentes de la Policía Municipal, ha sido necesario evacuar una zona del centro sin que se registraran daños personales
Valladolid
Martes, 23 de septiembre 2025, 00:09
Varias llamadas en torno a las 22:00 horas de este lunes han alertado al servicio de emergencias 112 de que un incendio estaba afectando ... a la residencia de ancianos ubicada a la altura del número 62 de la carretera de Rueda, en el barrio de La Rubia de Valladolid.
Los alertantes señalaban en sus avisos que se estaba quemando mobiliario y que se veían llamas, por lo que ha habido que desalojar a varias personas, según indican fuentes de la Policía Municipal, quienes indican que ha sido necesario evacuar una zona del centro sin que se registrara ningún herido.
Los Bomberos, dos horas después del aviso, seguían en el lugar del incendio, realizando labores de extinción y de acondicionamiento de la zona.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.