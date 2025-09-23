El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Los Bomberos, en el lugar del incendio. El Norte

Valladolid

Un incendio obliga a desalojos en una residencia de ancianos en La Rubia

Según indican fuentes de la Policía Municipal, ha sido necesario evacuar una zona del centro sin que se registraran daños personales

Marco Alonso

Marco Alonso

Valladolid

Martes, 23 de septiembre 2025, 00:09

Varias llamadas en torno a las 22:00 horas de este lunes han alertado al servicio de emergencias 112 de que un incendio estaba afectando ... a la residencia de ancianos ubicada a la altura del número 62 de la carretera de Rueda, en el barrio de La Rubia de Valladolid.

