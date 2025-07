Zarandona resta importancia a la presencia de la Guardia Civil en el Ayuntamiento: «Vamos a facilitar toda la información»

Sergio García Valladolid Jueves, 3 de julio 2025, 15:16 Comenta Compartir

A las nueve de la mañana. A esa hora, dos agentes de la Guardia Civil entraron en el Ayuntamiento de Valladolid para pedir información sobre la obra de la estación de autobuses ... . Hace dos semanas, agentes del Seprona se personaran en el propio lugar de las obras para solicitar documentación sobre la intervención, por oden de la Fiscalía Delegada de Medio Ambiente y Urbanismo. «Dos personas que no venían uniformadas y que me dicen que si tengo un rato para conversar con ellos sobre la estación de autobuses. Yo, lógicamente, les digo que sí y me siento con ellos en un ámbito colaborador, como no podría ser de otra forma». La frase es de Ignacio Zarandona, concejal de Vivienda y Urbanismo, con quien se entrevistaron este miércoles los dos agentes del Seprona en la Casa Consistorial.

«Los temas urbanísticos son complejos, les note un poco perdidos y querían orientación. Les conté lo que ya había transmitido a la prensa, la legalidad absoluta de las obras y cuáles son los matices entre lo que está fuera de la ordenación y lo que es discrepante con el planteamiento. Lógicamente, les di todas las claves para entenderlo», defiende el concejal. Zarandona también ha afirmado que en la mañana de este jueves ha recibido un correo electrónico por parte de la Guardia Civil donde se le pedía los permisos de la obra. «Les dije, si lo queréis por escrito, si queréis que os facilitemos los informes, me lo pedís a través de email, cosa que han hecho esta mañana. Les vamos a facilitar toda la información, como así hicimos en su momento con la cúpula de la Vera Cruz y como deben ser las cosas». Noticias relacionadas La Fiscalía investiga de oficio si la obra en la estación de autobuses es legal La Guardia Civil se persona en la estación de autobuses tras la denuncia por la «ilegalidad» de las obras Sobre la situación de las obras, el concejal ha pedido que se entienda en el «rango de la normalidad». «Que nadie vaya a buscar fotografías extrañas ni tonterías. Se oyen muchas cosas y ellos cumplen con su trabajo y nosotros con el nuestro. Lo que hacemos es poner delante de su petición todo lo que se ha gestionado y cómo», ha incidido. Zarandona también ha concretado que lo que se investiga es si la obra es legal con el Plan General de Ordenación Urbana de Valladolid y si las licencias que ha dado el Ayuntamiento son adecuadas. «Si hay que dar explicaciones se dan, porque no hay ningún problema», ha zanjado.

