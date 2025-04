Vox mantiene las competencias de seguridad en Valladolid con el apoyo del PP

En el mismo punto exacto en el que el apagón obligó a aplazar la sesión de este lunes. Desde ahí se ha reanudado el ... pleno del Ayuntamiento de Valladolid este martes, que se paró durante el debate de la última moción, presentada por el Grupo Municipal Socialista para que el alcalde «retirara la competencia en seguridad a la ultraderecha». En el mismo punto, solo que con los tiempos de las intervenciones de todos los grupos políticos reiniciados. El resto, como si no hubiera pasado nada. El primero en intervenir ha sido Alberto Cuadrado, concejal de Vox y responsable de la Salud Pública y Seguridad Ciudadana. Es decir, a quien los socialistas pedían quitar las competencias. Ha arrancado él, pero este lunes ya habían hablado los partidos de la oposición.

Comenzó entonces Pedro Herrero, quien destacó que Vox saca pecho de que con sus medidas están consiguiendo una estrategia que ya impacta donde tienen la Concejalía de Seguridad. «Cómo es posible que defiendan que han mejorado la seguridad y que al mismo tiempo digan que ha aumentado la criminalidad. No puede ser», ha añadido esta mañana en su intervención. Mientras, desde Valladolid Toma la Palabra, Jonathan Racionero se refirió este lunes a una frase expresada antes de la pausa de la sesión por el concejal de Vox, Víctor Martín, en la que dijo que su partido estaba en contra de «toda violencia».

«Queremos que la Policía Municipal lo siga siendo, no la Nacional ni la Guardia Civil. Es lo que es, el modelo de policía de barrio» Jonathan Racionero Concejal de Valladolid Toma la Palabra

«Cómo pueden decir eso y a la vez afirmar que la criminalidad se relaciona con la inmigración», se preguntó el edil de Toma la Palabra, que este martes ha destacado una serie de datos relacionados con el aumento de los delitos de odio. «La mayoría por racismo, xenofobia, identidad sexual y de género. Es un claro ejemplo del problema que acarrean los discursos que hay en la calle». Por su parte, desde el Partido Popular, Alberto Gutiérrez Alberca ha ironizado con que la moción socialista le recuerda a Mourinho. «Intentan meter un dedo en el ojo al pacto de gobierno. Llevamos dos años y todavía no lo han asumido. Insisten en que hay una especie de monstruo de la caverna que se encuentra en el Ejecutivo Municipal».

Barrios «conflictivos»

La moción nace de una reunión que mantuvo el edil con el portavoz nacional de seguridad de Vox, Samuel Vázquez, quien planteó entonces su voluntad de «sustituir el modelo fallido de policía de barrio» por grupos de respuesta inmediata y contra la delincuencia urbana, como expreso en una atención a los medios tras la reunión. «Se utiliza a nuestra policía de forma partidista y se hace un planteamiento de convertirla por la puerta de atrás en una especie de Policía Nacional. Utilizan al cuerpo y queremos que el alcalde actúe. No sabemos si es usted quien dirige a la Policía Municipal o es Vox», ha expresado el concejal socialista.

Los partidos de la oposición también han hecho mención a las declaraciones de Jesús Julio Carnero, que a inicios del mes de abril ratificó una «potenciación» y «actualización» de la policía de barrio. «Valladolid es una de las ciudades más seguras de España. Este proceso (los grupos de respuesta inmediata) se inicia en Delicias y Rondillas porque por algún distrito hay que empezar», apuntó el alcalde, desmarcando la iniciativa de los barrios «conflictivos», como los calificó Cuadrado. «No queda duda de que sus palabras no están en consonancia. Los datos dicen que estamos en la cuarta ciudad más segura de España. Vox no aporta nada a la Policía Municipal y no hay relación entre criminalidad e inmigración. Son ustedes los únicos que ven el problema», han destacado desde Toma la Palabra.

Sobre la situación en los barrios, el concejal de Vox ha leído en el pleno una carta de un vecino de 61 años que vive en Delicias y que denuncia la situación en el barrio y ha mencionado varios episodios de violencia sucedidos en las últimas semanas en Valladolid, la mayoría relacionados con bandas latinas. «Tengo que ver cómo mi casa se devalúa y plantearme irme de donde he vivido tanto tiempo», ha apuntado el testimonio. «No estigmaticen Delicias, no pueden defender que todo ha mejorado desde que tienen las competencias y decir que la seguridad ha empeorado. Señor Carnero, no ejerza usted de jefe de la policía de Vox, hágalo de la del Ayuntamiento», ha sido la réplica desde el Grupo Municipal Socialista. «Queremos que la Policía Municipal lo siga siendo, no la Nacional ni la Guardia Civil. Es lo que es, el modelo de policía de barrio», han agregado desde Toma la Palabra.

Respecto a esto, Carnero ha reiterado que Valladolid es una ciudad segura. «Lo dicen las encuestas». También ha incidido en que quieren potenciar la Policía Municipal. «Se necesita la colaboración de los Cuerpos y Seguridad del Estado, cada uno en ejercicio de lo que le compete, lo establecido por Ley. El jefe de la Policía es el alcalde de la ciudad y yo quiero potenciar el cuerpo y lo actualizaremos con los últimos medios materiales y humanos», ha incidido. La moción no ha salido adelante y ha contado con los votos en contra de PP y Vox. El único consenso ha sido el de destacar la labor de los cuerpos durante el apagón sufrido este lunes. «Hay que agradecer y reconocer su labor», destacaron todos los grupos municipales.