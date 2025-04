El Ayuntamiento decidirá este martes si retira las competencias de la Policía a Vox

Hasta el apagón ha habido tiempo. El pleno del Ayuntamiento de Valladolid ha comenzado a las nueve de la mañana y, durante un rato, se ... ha podido debatir. Han sido poco más de tres horas hasta que se ha ido luz. En ese momento estaba hablando Alberto Cuadrado, concejal de Seguridad Ciudadana y Salud Pública. Era una intervención clave de la mañana plenaria, enmarcada dentro de una de las mociones, la última del despacho ordinario y en la que el Grupo Municipal Socialista pedía al alcalde de la ciudad, Jesús Julio Carnero, que «retire la competencia en seguridad a la ultraderecha». Y justo ahí, cuando el concejal responsable de ese área estaba hablando, se fue la luz. Apagón nacional. «La realidad es que los barrios han cambiado con la inmigración ilegal y descontrolada», fueron unas de las últimas palabras del edil antes de que el micro se apagara y la situación obligara a suspender el pleno, primero de forma puntual y después de forma definitiva. Se retomará este martes, a las ocho de la mañana.

Pero hasta entonces, ha habido tiempo. Esta moción era la última antes de que comenzara el periodo de preguntas y de los despachos extraordinarios, lo que se traduce en que el pleno del mes de abril estaba por finalizarse. El resto de las mociones se han podido debatir. La primera ha sido la presentada por Valladolid Toma la Palabra, referente a la construcción de un complejo polivalente y multiusos en la zona este. «Es una zona en expansión donde no existen infraestructuras de ciudad que atraigan población a este zona», ha defendido Rocío Anguita. Respecto a la situación física de la infraestructura, la edil la ha situado en una parcela ubicada junto a la calle Astrofísico Carlos Sánchez Magro. «Un edificio que haga de motor y que ayude a equilibrar la ciudad para impulsar otros servicios, tanto públicos como privados en la zona».

El concejal del Partido Popular, Ignacio Zarandona, ha calificado la moción de Toma la Palabra como de «lobo con piel de cordero». «Las hacen para que los vecinos piensen que son sus defensores, pero cuando gobiernan, no cumplen», ha espetado. Unas palabras similares a las que ha expresado el concejal de Vox, Alberto Cuadrado. «La construcción puede derivar recursos y no habrán analizado las necesidades más urgentes de otras zonas. Una de ellas el soterramiento, que aparece en los concejos abiertos de los barrios».

El Ayuntamiento pedirá al Ministerio de Cultura ampliar la prestación que recibe la Seminci de cara al 70 aniversario del festival

«Cada pleno traemos medidas para mejorar la ciudad, algo que no siempre hacen ustedes», ha reprochado Rocío Anguita a los miembros de la corporación municipal. La moción no ha salido adelante, con el voto a favor de los dos partidos de la oposición. La segunda moción ha estado protagonizada por otro barrio de Valladolid, Pinar de Jalón. Solicitada por Vox, se solicitaba la autorización para instalar una farmacia en el entorno. «Los vecinos tienen que trasladarse hasta más de dos kilómetros para ir a una farmacia. Un trayecto de hasta cinco kilómetros que hacen personas mayores», ha apuntado Irene Carvajal, concejal de Vox. Aquí sí, ha habido consenso.

«Es de agradecer una moción de Vox que se preocupa por los vecinos», ha expresado Jonathan Racionero, de Toma La Palabra. A pesar de que la moción ha salido adelanto por unanimidad de todos los grupos políticos, también ha habido espacio para el debate, centrado en parte en el centro de salud de Delicias, que hace unos días el consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez, calificó de «no urgente». «Son responsables de no hacer nada mientras la Junta privatiza la sanidad. Se deben esforzar más en cuidar la salud y sanidad de la población de Valladolid», ha añadido Racionero.

Sobre esto, desde el Grupo Municipal Socialista, José Antonio Otero ha pedido una planificación para que estas situaciones no se repitan en los barrios incipientes de Valladolid. «Cuánto vamos a esperar hasta que haya un nuevo centro de salud en la zona de talleres o de la Ciudad de la Comunicación, que en unos años atraerá a mucha población. Planifiquemos y antepongámonos, démonos prisa para, no anunciar que se va a hacer, sino para empezar a hacer las cosas y no esperar veinte años como se hizo con el centro de salud de la Magdalena».

Más dinero a Seminci

El pleno ha proseguido con una moción del Partido Poplar para solicitar al Ministerio de Cultura un refuerzo en el apoyo para la Seminci, que este año celebra su edición número 70. «Es una petición de justicia ante una situación sangrante. Lo que pedimos es lícito, una ayuda para afrontar las actividades de una edición tan especial como es esta edición», ha defendido Blanca Jiménez. La edil del PP ha apuntado a que la financiación desde el Gobierno se ha reducido desde los 370.000 euros que percibió el festival en 2006 y hasta los 106.000 euros que se percibieron en la última edición.

«El impulso es casi en exclusiva del Ayuntamiento, que aporta dos millones de euros, frente a los tres que percibe el festival. Quizá habría que plantear otra estructura organizativa donde la Consejería y el Ministerio pudieran ser patronos, junto con el Ayuntamiento, como sucede por ejemplo en San Sebastián», ha apuntado Rocío Anguita. Mientras, Charo Chávez, del PSOE, ha criticado «el tono» de la edil del Partido Popular durante la defensa de su moción. «Si quiere el respaldo unánime, para el respaldo unánime de todos los partidos para hacer fuerza, quizá lo suyo habría sido una moción institucional», ha expresado. Por su parte, los socialista habían añadido una enmienda a la moción, donde se concretaba pedir también más apoyo a la Junta, lo que ha sido rechazado por los partidos en coalición, mientras que sí se ha aprobado por unanimidad elevar esta reclamación hasta el Gobierno.

El debate ha proseguido con una moción del PP en «defensa de una educación de calidad, el papel estratégico de las universidades y la libertad educativa», que ha tenido como telón de fondo el debate sobre las universidades privadas suscitado hace unas semanas. «Se traen temas en clave nacional, disfrazados, parece que han aprendido del último pleno, donde creían que esto era un parlamento nacional», han afeado desde Toma la Palabra. En sintonía estaban desde el Grupo Municipal Socialista, desde donde han criticado que el equipo de Gobierno intente «enfrentar a las universidades». También se ha rechazado una enmienda de los socialistas para pedir que Valladolid renueve su vinculación con la promoción de los derechos humanos.

El debate se ha centrado en la inmigración, como antesala al último punto del día, ese que ha parado el apagón. Antes, desde Vox han asegurado ser un partido que «está en contra de toda violencia», lo que ha sido duramente contestado por los socialistas. «Es una auténtica vergüenza aguantar estos discursos de Vox, es una moción en la que se habla de Valladolid y ustedes se sacan otros debates. Esto es una estafa ciudadana», ha aseverado Pedro Herrero. «Están en contra de toda violencia dicen mientras llenan los buzones de los vecinos con mensajes que criminalizan a personas que buscan refugio», han criticado desde Toma la Palabra. El debate ha concluido minutos después, cuando el Grupo Municipal Socialista ya había defendido su moción para que el alcalde retirase la competencia en seguridad a Vox. La sesión se retomará este martes desde este punto, en el que todavía no había intervenido su socio en el gobierno muncipal, el Partido Popular.